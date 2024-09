Ricos em movimento: veja as 5 cidades que mais atraem milionários no mundo

Os ricos estão se movimentando. Segundo estudo da Henley & Partners, há uma previsão de recorde de 128.000 milionários que se mudarão globalmente este ano, ultrapassando o recorde anterior de 120.000 estabelecido em 2023.

Em um ano marcado por muitas eleições em diferentes países, mudanças políticas e fiscais estão movimentando os milionários que veem a segurança e a tributação como principais fatores motivadores para uma mudança, afirma Kate Everett-Allen, chefe de investigação residencial europeia da Knight Frank, que escreveu o “Relatório Europeu sobre o Estilo de Vida: Riqueza em movimento”, da Knight Frank.

“As principais prioridades dos milionários quando se deslocam são a segurança e a privacidade, seguidas pelo emprego, impostos e educação, de acordo com o relatório”, afirma Kate Everett-Allen.

As cinco cidades mais desejáveis por milionários

A Europa foi destaque como destino desejável pelos milionários. Segundo a pesquisa Knight Frank’s European Lifestyle Report, essas são as 5 cidades mais buscadas por HNWIs (high-net-worth individuals) ou indivíduos de alto patrimônio, para a relocalização em 2024.

Paris

Berlim

Barcelona

Viena

Madri

O estudo mostra que a maioria dos milionários (que foram definidos como os que ganham 1 milhão de dólares ou mais), preferem a vida na cidade (83%), enquanto a outra parte prefere mais natureza e a vida no campo (17%).

As oportunidades de acordo com a geração

Oportunidades para negócios ou empregos promissores aparecem como a prioridade para milionários da Geração Z e Y, enquanto a tributação está no topo das preocupações das gerações mais experientes, aponta o estudo da Knight Frank.

A cidade de Berlim, por exemplo, tem uma cultura muito jovem, afirma Sérgio Costa, sociólogo e professor titular de sociologia da Universidade Livre de Berlim, que vê muitas oportunidades de empregos para a nova geração. “Sobretudo, para os chamados nômades digitais e para os que buscam uma oportunidade em startups.”

Para os profissionais com mais experiências, o mercado de imóveis na Alemanha é o que mais atrai, afirma o sociólogo.

“Para os milionários de idade mais avançada, há um investimento grande em imóveis. Milionários de várias partes do mundo investem em imóveis em Berlim, porque são ainda proporcionalmente mais baratos do que em outras cidades do mesmo porte na Europa”, afirma o professor que reforça uma alta no valor dos aluguéis nos últimos anos.

Madrid também é uma ótima opção para os nômades digitais, afirma empresária Renata Barbalho criou em 2007 a “Espanha Fácil”, assessoria de imigração e prestação de serviços para brasileiros na Espanha. Ela deixou a cidade de Recife para viver em Madrid em 2007, devido à necessidade do negócio, e até hoje vive em Madrid, uma das cidades citadas no ranking do estudo.

"A Espanha como um todo é uma boa opção para os nômades digitais, porque tem uma tributação diferenciada, em comparação com outros países da Europa", afirma Barbalho.

No caso de Madrid, muitos estrangeiros acabam escolhendo a capital porque tem uma bonificação fiscal diferenciada. "Na comunidade de Madrid o imposto sobre o patrimônio se abona, o que atrai muitos estrangeiros com grande patrimônio", diz a CEO da Espanha Fácil.

A cultura e a segurança que atrai os milionários

A previsão de migração de milionários não para de crescer desde 2022 e o destino predileto é a Europa, segundo o relatório “Henley Global Citizens Report", devido aos benefícios fiscais, qualidade de vida e a segurança.

O estudo mostra que houve um crescimento de milionários que se mudaram para um novo país de 2013 até 2020, período em que a pandemia dificultou a migração e o rastreamento de milionários em movimento, mas em 2022 a recuperação começou rapidamente, com fluxos migratórios recordes registrados em 2023.

“Esse aumento da imigração é em busca da qualidade de vida, segurança política e de assegurar o desempenho financeiro de suas fortunas”, afirma Joaquim Santini, pesquisador internacional e especialista em gestão corporativa. “A expectativa é de 2025 superar os números deste ano”.

Para a empresária Barbalho, além da expansão do negócio, o motivo da mudança de Recife para Madrid tem muita relação com a qualidade de vida que encontrou no país europeu.

"Optei ficar em Madrid por causa da segurança, e esse é o motivo que me faz ficar até hoje", afirma.

A diversidade de ofertas culturais, como teatro, cinema e parques, também é um dos motivos que atrai milionários para Berlim, afirma o professor titular de sociologia da Universidade Livre de Berlim.

“Tanto do ponto de vista ambiental, quanto cultural, Berlim é muito boa, principalmente depois da reunificação. A cidade ficou mais sofisticada em alguns aspectos, o que pode agradar milionários, como ofertas de restaurantes e música clássica”, diz o sociólogo.

“Isso já havia, mas obviamente que nos últimos anos foi fortalecido”, afirma Costa que mora na capital alemã desde 1999.

A diversidade cultural também é um marco na Espanha, que possui duas cidades no ranking (Madrid e Barcelona).

"Espanha também é um país muito conectado com outros países da Europa e é riquíssimo quando o assunto é cultura. Há muitas opções de bares, restaurantes e museus", diz Barbalho.

A empresária pernambucana começou o negócio sozinha, prestando serviços de casa, e hoje tem uma equipe com 64 funcionários, um escritório no Brasil e outro na Espanha, oferece 175 serviços para brasileiros que querem morar ou já moram na Espanha e registrou faturamento de R$ 10 milhões em 2023. “A expectativa é fechar este ano com faturamento de R$ 24 milhões”, afirma Barbalho.

A Pesquisa Europeia de Relocação da Knight Frank foi realizada entre 12 e 15 de julho de 2024. A pesquisa reuniu respostas de 750 indivíduos com alto patrimônio líquido em 11 países e territórios, entre eles, Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha, França, Espanha, Itália, Portugal, Suíça, Suécia, China e Índia. Dos entrevistados, 56% eram do sexo masculino, com a geração millennials constituindo o maior grupo geracional.