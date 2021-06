Estados Unidos decidem doar 750 mil doses de vacina para Taiwan

Os Estados Unidos doarão 750.000 doses de contra vacina Covid-19 para Taiwan como parte do plano do país para compartilhar vacinas globalmente, disse a senadora Tammy Duckworth neste domingo, oferecendo um impulso muito necessário para a luta da ilha contra a pandemia.

Taiwan está enfrentando um aumento no número de casos domésticos, mas foi afetado como muitos lugares pela escassez global de vacinas. Apenas cerca de 3% de seus 23,5 milhões de habitantes foram vacinados, com a maioria recebendo apenas a primeira das duas vacinas necessárias.

Falando no aeroporto de Songshan no centro de Taipei, depois de chegar em uma visita de três horas com os colegas senadores Dan Sullivan e Christopher Coons, Duckworth disse que Taiwan receberia 750.000 doses como parte da primeira parcela das doações dos EUA.

"Foi fundamental para os Estados Unidos que Taiwan fosse incluído no primeiro grupo a receber as vacinas, porque reconhecemos sua necessidade urgente e valorizamos essa parceria", disse ela em entrevista coletiva após a chegada do grupo da Coreia do Sul.

Ela não deu detalhes sobre quais vacinas Taiwan receberia ou quando. O ministro da Saúde de Taiwan, Chen Shih-chung, disse a repórteres que esperava descobrir em breve quais seriam as empresas fornecedoras das vacinas.