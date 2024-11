Estado a estado: a votação de Trump nas eleições de 2016, 2020 e 2024

Superando boa parte da média das pesquisas, Donald Trump conseguiu um desempenho surpreendente em diversos estados nas eleições presidenciais de 2024, sacramentando seu retorno à Casa Branca. Nos estado-pêndulo, ganhou na Carolina do Norte, Pensilvânia, Geórgia e Wisconsin. E liderava no Arizona, Michigan e Nevada. Mesmo em bastiões históricos dos democratas, como Nova York e Chicago, seu desempenho foi melhor do que o imaginado.

Confira em quais estados o republicano já venceu, segundo a Associated Press:

Estado Venceu em 2024? Alabama Sim Alasca* Sim Arizona* Sim Arkansas Sim Flórida Sim Geórgia Sim Idaho Sim Indiana Sim Iowa Sim Kansas Sim Kentucky Sim Louisiana Sim Mississippi Sim Missouri Sim Montana Sim Nebraska Sim Carolina do Norte Sim Dakota do Norte Sim Ohio Sim Oklahoma Sim Pensilvânia Sim Carolina do Sul Sim Dakota do Sul Sim Tennessee Sim Texas Sim Utah Sim Virgínia Ocidental Sim Wisconsin Sim Wyoming Sim Michigan* Sim Nevada* Sim

* projeção

Até às 8h desta quarta-feira, o republicano havia conquistado 277 delegados do Colégio Eleitoral, número mais do que suficiente para oficializar sua vitória.

E como foi o desempenho de Trump nos últimos pleitos presidenciais? Confira na tabela abaixo:

Estado Votos Trump 2016 Venceu 2016 Votos Trump 2020 Venceu 2020 Alabama 62,1% Sim 62,0% Sim Alasca 51,3% Sim 52,8% Sim Arizona 48,1% Sim 49,1% Não Arkansas 60,6% Sim 62,4% Sim Califórnia 31,6% Não 34,3% Não Colorado 43,3% Não 41,9% Não Connecticut 41,2% Não 39,2% Não Delaware 41,7% Não 39,8% Não Flórida 49,0% Sim 51,2% Sim Geórgia 50,4% Sim 49,3% Não Havaí 30,0% Não 34,3% Não Idaho 59,3% Sim 63,8% Sim Illinois 38,8% Não 40,6% Não Indiana 56,9% Sim 57,0% Sim Iowa 51,2% Sim 53,1% Sim Kansas 56,7% Sim 56,2% Sim Kentucky 62,5% Sim 62,1% Sim Louisiana 58,1% Sim 58,5% Sim Maine (geral) 44,9% Não 44,0% Não Maine (Distrito 2) 51,3% Sim 52,3% Sim Maryland 33,9% Não 32,1% Não Massachusetts 32,8% Não 32,1% Não Michigan 47,5% Sim 47,8% Não Minnesota 44,9% Não 45,4% Não Mississippi 57,9% Sim 57,6% Sim Missouri 56,4% Sim 56,8% Sim Montana 56,2% Sim 56,9% Sim Nebraska (geral) 58,7% Sim 58,2% Sim Nebraska (Distrito 2) 48,9% Não 46,0% Não Nevada 45,5% Não 47,7% Não New Hampshire 46,5% Não 45,4% Não New Jersey 41,4% Não 41,4% Não Novo México 40,0% Não 43,5% Não Nova York 36,5% Não 37,7% Não Carolina do Norte 49,8% Sim 49,9% Sim Dakota do Norte 63,0% Sim 65,1% Sim Ohio 51,3% Sim 53,3% Sim Oklahoma 65,3% Sim 65,4% Sim Oregon 39,1% Não 40,4% Não Pensilvânia 48,2% Sim 48,8% Não Rhode Island 38,9% Não 39,2% Não Carolina do Sul 54,9% Sim 55,1% Sim Dakota do Sul 61,5% Sim 61,8% Sim Tennessee 60,7% Sim 60,7% Sim Texas 52,2% Sim 52,1% Sim Utah 45,5% Sim 58,1% Sim Vermont 30,3% Não 30,7% Não Virgínia 44,4% Não 44,0% Não Washington 36,8% Não 38,8% Não Virgínia Ocidental 68,6% Sim 68,6% Sim Wisconsin 47,2% Sim 48,8% Não Wyoming 67,4% Sim 69,9% Sim

Observação: Em Maine e Nebraska, os votos do Colégio Eleitoral são divididos por distritos congressionais, permitindo que os candidatos ganhem votos eleitorais por distrito, além do resultado geral do estado.