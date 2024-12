Espanha vê acordo UE-Mercosul como conquista 'mais importante' do comércio exterior

A Espanha considera que o acordo firmado entre União Europeia (UE) e Mercosul é a “conquista mais importante” da política de comércio exterior do país e do bloco europeu nos últimos anos, além de representar “um antes e um depois” ao fortalecer a aliança estratégica entre as duas regiões.

Fontes do governo espanhol descrevem como histórico o acordo de livre comércio que constrói “uma ponte econômica sem precedentes entre Europa e América Latina”, fechado nesta sexta-feira em Montevidéu, no Uruguai, após 25 anos de negociações.

Essas fontes consideram o acordo positivo e equilibrado, com benefícios econômicos para ambas as regiões, que juntas têm 750 milhões de habitantes, a maior zona de livre comércio do mundo e que oferece oportunidades de comércio e investimento para empresas, grandes e pequenas, em ambos os lados do Atlântico.

Além disso, destacam que o acordo aumentará a cooperação política e econômica entre as duas regiões, contribuirá para fortalecer a segurança econômica e a autonomia estratégica aberta da UE, assim como favorecerá a diversificação dos fluxos comerciais e a resiliência das cadeias de suprimentos, o crescimento econômico e a criação de empregos.

Além dos benefícios econômicos, o acordo trará benefícios sociais, trabalhistas e ambientais, com um elemento importante na luta contra o desmatamento, enfatizaram as fontes espanholas, ressaltando que aborda a sustentabilidade e a proteção necessária de setores sensíveis, especialmente aqueles que contribuem para a segurança alimentar.

Para a Espanha, é especialmente importante como uma ponte entre América Latina e União Europeia, acrescentaram as fontes, as quais destacaram a Cúpula UE-Celac organizada sob a presidência espanhola do Conselho da UE como um exemplo do compromisso do país com a América Latina.

Em um momento de tensão comercial, o governo espanhol considerou que, com esse acordo, a UE está enviando uma mensagem clara de que deseja continuar negociando a abertura de mercados e a manutenção dos existentes.

Tanto na UE quanto no Mercosul, começa agora o processo de adoção interna, que ocorrerá ao longo do próximo ano e no qual o governo espanhol está à disposição da Comissão Europeia para conseguir uma maioria qualificada sem que se imponha a desinformação, segundo as fontes consultadas.

O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, também expressou sua satisfação com o acordo de livre comércio nas redes sociais nesta sexta-feira, descrevendo-o como histórico.

Por sua vez, o ministro da Agricultura, Pesca e Alimentação, Luis Planas, declarou que o pacto UE-Mercosul fortalecerá o setor agroalimentar na Espanha.