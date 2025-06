Espanha tem primeira onda de calor do verão com temperaturas acima de 42ºC No verão de 2024, foram estimadas cerca de "2.011 mortes atribuíveis a ondas de calor em nível nacional", de acordo com os cálculos compilados pelo Ministério da Saúde da Espanha

Barcelona, Espanha: Proteção Civil recomendou que a população limitasse a exposição ao sol, bebesse água com frequência e redobrasse os cuidados a crianças e idosos (Manaure Quintero/AFP)