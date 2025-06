Onda de calor atinge o sul da Europa com temperaturas de 40 ºC

O sul da França enfrenta temperaturas de até 40 ºC nesta sexta-feira, 27, em meio a uma onda de calor precoce que também atingirá Itália, Espanha e Portugal no fim de semana.

Cidades como Marselha, Veneza e Madri estão com alertas de calor ativos no início do verão europeu (inverno no Brasil), uma amostra da intensificação dos períodos de temperaturas anormalmente altas.

Os cientistas alertam há anos sobre o impacto das mudanças climáticas nas ondas de calor, secas e outros fenômenos climáticos extremos, que estão se tornando mais intensos e mais frequentes. Desde 19 de junho, a França enfrenta sua 50ª onda de calor nacional desde 1947, metade delas no século 21. Nesta sexta-feira, a temperatura pode chegar a 40 °C.

Quatro departamentos ao longo da costa do Mediterrâneo estão em alerta laranja — o segundo mais alto — com o "fator agravante" das temperaturas da superfície do mar.

Segundo a agência meteorológica Météo-France, isto poderia "influenciar o efeito das temperaturas mínimas, tornando as noites mais sufocantes". As autoridades estão mobilizadas há dias para evitar incêndios, aconselhando que a população adapte seus horários de trabalho para evitar picos de calor.

Em Marselha, a segunda maior cidade da França, a prefeitura anunciou que as piscinas serão gratuitas até o final da atual onda de calor.

Escola e calor

Mas a uma semana do final do período escolar, alguns pais e professores tiveram de levar ventiladores para as salas de aula nesta cidade portuária.

"Dá a impressão de que não há previsão. A onda de calor não começou hoje e não vai parar aqui", declarou à AFP Aline Rossi, mãe de alunos de uma escola pública do centro de Marselha.

Esse é um "episódio de calor precoce", cuja duração e extensão requerem "uma vigilância especial", insistiu a Météo-France.

Na quarta-feira, violentas tempestades deixaram dois mortos e 17 feridos. Na manhã desta sexta-feira, 25 mil residências ainda estavam sem eletricidade, segundo a operadora Enedis.

A agência meteorológica já colocou dez outros departamentos no sul e no leste da França em alerta laranja a partir de sábado.

"Efeitos para a saúde"

Esta onda de calor também se estende a outros países do sul da Europa. A Itália decretou alerta "vermelho" neste fim de semana em Roma, Veneza e outras 19 cidades, ao considerar que o calor poderia ter "efeitos para a saúde das pessoas" em geral, não apenas os grupos de risco.

O Ministério da Saúde da Itália recomendou evitar atividades físicas e exposição ao sol entre 11h e 18h, bem como uma "dieta leve, privilegiando massas e peixes" em vez de carne.

Também convidou a população a recorrer a aparelhos de ar-condicionado, comuns na Itália, onde foi registrado o recorde de temperatura para a Europa continental em 2021 (48,8 °C), segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

Nos Bálcãs, a onda de calor está acompanhada por uma intensa seca. Na Sérvia, as temperaturas poderiam estar cerca de 10 °C acima da média, advertiu o serviço meteorológico nacional.

Riscos de violência doméstica

A primeira onda de calor do verão na Espanha começará no sábado e deve terminar na terça-feira, elevando os termômetros a 42 °C no sul.

A agência meteorológica nacional Aemet decretou um alerta laranja em sete regiões, incluindo Madri, Catalunha e Andaluzia. Além disso, as temperaturas mínimas não cairão abaixo dos 25 ºC em grandes áreas da metade sul do país, o que prevê noites tropicais que dificultarão conciliar o sono.

A Proteção Civil recomendou que a população beba bastante líquido, use roupas claras e fique atenta aos idosos e às crianças, que podem ser particularmente afetados, entre outras medidas.

As altas temperaturas também têm um impacto no aumento da violência doméstica, enfatizou o Ministério do Interior, que reforçou as medidas de proteção para mulheres vulneráveis até o final do verão.

Em Portugal, dois terços do país estarão em alerta laranja no domingo, com 42 °C esperados em Lisboa e um risco máximo de incêndios.