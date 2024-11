Erupção de vulcão no leste da Indonésia deixa 10 mortos Agência vulcanológica do país pediu aos moradores e turistas para ficarem ao menos 7km de distância do local

O Monte Merapi expele lava em suas encostas durante uma erupção, vista da vila de Srumbung em Magelang, Java Central, em 4 de novembro de 2024 (DEVI RAHMAN /AFP)