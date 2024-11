Ônibus despenca de barranco na Índia; 36 corpos foram retirados dos destroços O veículo caiu em um desfiladeiro enquanto fazia o trajeto entre as cidades de Pauri e Ramnagar

Esta fotografia de folheto tirada em 4 de novembro de 2024 e divulgada pelo Departamento de Informação e Relações Públicas (DIPR) Uttarakhand mostra pessoas no local de um acidente de ônibus, depois que ele caiu em um desfiladeiro no distrito de Almora, no estado de Uttarakhand, na Índia. Um ônibus na Índia caiu em um rio em uma ravina profunda do Himalaia em 4 de novembro, com pelo menos 36 passageiros mortos, disse um funcionário do governo (Department of Information and Public Relations (DIPR) Uttarakhand/AFP)