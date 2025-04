Entenda impacto dos ventos de até 148 km/h que atingem Pequim neste final de semana

Neste sábado, 12, ventos fortes de até 148 km/h atingiram o norte da China e, pela primeira vez em dez anos, Pequim emitiu seu segundo maior alerta de vendaval neste fim de semana. O alerta foi para que os 22 milhões de moradores da capital evitassem viagens não emergenciais. Segundo informações do Independent, os metereologistas acreditam que a velocidade do vento pode superar o recorde de 1951.

Além das recomendações do governo para os moradores, dois aeroportos internacionais de Pequim, Beijing Capital e Daxing, cancelaram quase 800 voos. O mesmo também aconteceu com serviço de trem em outras regiões. Registros alertam para árvores caídas e queda de mais de 12° C na temperatura.

A situação fez com que pontos turísticos e históricos fossem fechados, como o parque temático da Universal Studios na capital chinesa, a Cidade Proibida, o Palácio de Verão e o Templo do Céu.

Eventos ao ar livre também foram cancelados, entre eles jogos de futebol e uma meia maratona com participação de robôs humanoides que visava mostrar os avanços tecnológicos da China.

Qual pevisão para as próximas horas?

As autoridades preveem ventos mais fortes entre às 10h e 22h (horário local) deste sábado, 12.

Informações da agência de notícias Xinhua e da emissora estatal CCTV afirmam que tempestades de areia se alastraram do território da Mongólia Interior até a região do Rio Yangtze. Com isso, o tráfego rodoviário foi prejudicado em pelo menos oito províncias.

Essas tempestades devem chegar em Xangai entre a tarde de sábado e a manhã de domingo, 13. A China também emitiu alertas para ventos fortes nas áreas centrais da Região Autônoma da Mongólia Interior, do norte da província de Hebei, nas áreas montanhosas do oeste e no norte de Pequim.