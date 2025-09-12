Subsidiária da Evergrande dispara 40% após ofertas de estatais chinesas

As ações da Evergrande Property Services Group Ltd., braço de administração de propriedades do grupo chinês, chegaram a saltar 40% na manhã desta sexta-feira, 12, o maior avanço em oito meses, após a notícia de que interessados apresentaram propostas pela companhia, segundo informações da Bloomberg.

Os liquidantes da controladora China Evergrande Group receberam ofertas não vinculantes para a venda de sua participação na divisão de administração de propriedades.

Entre os potenciais compradores estão unidades das estatais China Overseas Holdings Ltd. e China Resources Holdings Co., de acordo com pessoas ouvidas pela agência.

Em comunicado, a Evergrande Property Services confirmou ter recebido uma carta dos liquidantes informando sobre a intenção de vender a fatia detida pelo grupo na subsidiária.

O movimento animou também papéis de outras companhias do setor. As ações da Country Garden Services Holdings Co. e da Greentown Service Group Co. subiram mais de 3% no pregão desta sexta-feira.

Crise da Evergrande

A controladora China Evergrande Group, que já foi a maior incorporadora imobiliária da China, colapsou sob o peso de uma dívida superior a US$ 300 bilhões.

A crise foi detonada pela política das “três linhas vermelhas”, lançada em 2020 por Pequim, que impôs limites ao endividamento das incorporadoras e desencadeou uma onda de calotes no setor.

Depois de suspender obras e acumular dívidas não pagas a partir de 2021, a Evergrande entrou em liquidação judicial em janeiro de 2024.

A exclusão definitiva da companhia da bolsa de Hong Kong ocorreu em agosto de 2025, com apenas US$ 255 milhões recuperados de um passivo de US$ 45 bilhões. A Evergrande Property Services, no entanto, segue listada em Hong Kong.