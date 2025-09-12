Invest

Subsidiária da Evergrande dispara 40% após ofertas de estatais chinesas

Ofertas não vinculantes apresentadas por China Overseas e China Resources animaram o mercado

Evergrande: controladora foi excluída da bolsa de Hong Kong em agosto de 2025 (Wang Gang / Costfoto/Barcroft Media via/Getty Images)

Carolina Ingizza
Redatora

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 09h53.

As ações da Evergrande Property Services Group Ltd., braço de administração de propriedades do grupo chinês, chegaram a saltar 40% na manhã desta sexta-feira, 12, o maior avanço em oito meses, após a notícia de que interessados apresentaram propostas pela companhia, segundo informações da Bloomberg.

Os liquidantes da controladora China Evergrande Group receberam ofertas não vinculantes para a venda de sua participação na divisão de administração de propriedades.

Entre os potenciais compradores estão unidades das estatais China Overseas Holdings Ltd. e China Resources Holdings Co., de acordo com pessoas ouvidas pela agência.

Em comunicado, a Evergrande Property Services confirmou ter recebido uma carta dos liquidantes informando sobre a intenção de vender a fatia detida pelo grupo na subsidiária.

O movimento animou também papéis de outras companhias do setor. As ações da Country Garden Services Holdings Co. e da Greentown Service Group Co. subiram mais de 3% no pregão desta sexta-feira.

Crise da Evergrande

A controladora China Evergrande Group, que já foi a maior incorporadora imobiliária da China, colapsou sob o peso de uma dívida superior a US$ 300 bilhões.

A crise foi detonada pela política das “três linhas vermelhas”, lançada em 2020 por Pequim, que impôs limites ao endividamento das incorporadoras e desencadeou uma onda de calotes no setor.

Depois de suspender obras e acumular dívidas não pagas a partir de 2021, a Evergrande entrou em liquidação judicial em janeiro de 2024.

A exclusão definitiva da companhia da bolsa de Hong Kong ocorreu em agosto de 2025, com apenas US$ 255 milhões recuperados de um passivo de US$ 45 bilhões. A Evergrande Property Services, no entanto, segue listada em Hong Kong.

Acompanhe tudo sobre:EvergrandeAçõesHong Kong

