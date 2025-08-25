Uma viagem à China para universitários: inovação, cultura e protagonismo em 7 dias

Bandeiras de Hong Kong e da China (Peter Parks/AFP)
Publicado em 25 de agosto de 2025 às 11h28.
O Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário está com inscrições abertas e vai selecionar estudantes que demonstram capacidade de gerar impacto positivo em suas comunidades.
Um dos grandes destaques da premiação é um roteiro de viagem inesquecível pela China que combina aprendizado acadêmico, vivência cultural e contato direto com o ecossistema de inovação de um dos países mais dinâmicos do mundo.
Em apenas sete dias, cinco vencedores, um de cada região do Brasil, terão a chance de percorrer Pequim e Xangai, viajar de trem-bala, visitar uma universidade de referência, conhecer a Muralha da China e mergulhar no universo de empresas e startups que moldam o futuro.
A viagem do Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário vai muito além do turismo. O objetivo é proporcionar aos estudantes uma experiência formativa que une cultura, história e inovação.
O prêmio é voltado para estudantes universitários de 18 a 34 anos de todo o Brasil que já lideram ou participam de iniciativas de impacto em suas comunidades.
Mais do que um concurso, é uma oportunidade de reconhecer e fortalecer jovens protagonistas que estão colocando seus projetos em prática.
O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.
Pensando nesse propósito, a instituição criou o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário. Com cinco ganhadores, um de cada estado, ele é o primeiro reconhecimento nacional com recorte regional focado exclusivamente em estudantes de alto desempenho prático e acadêmico.