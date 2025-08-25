Carreira

Uma viagem à China para universitários: inovação, cultura e protagonismo em 7 dias

Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário leva jovens brasileiros a Pequim e Xangai para viverem uma imersão única em liderança e inovação

Gabriella Uota
Publicado em 25 de agosto de 2025 às 11h28.

O Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário está com inscrições abertas e vai selecionar estudantes que demonstram capacidade de gerar impacto positivo em suas comunidades. 

Um dos grandes destaques da premiação é um roteiro de viagem inesquecível pela China que combina aprendizado acadêmico, vivência cultural e contato direto com o ecossistema de inovação de um dos países mais dinâmicos do mundo.

SEJA O UNIVERSITÁRIO QUE FARÁ A DIFERENÇA: o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário terá cinco vencedores (um de cada região do Brasil). A inscrição é gratuita, aproveite!

Em apenas sete dias, cinco vencedores, um de cada região do Brasil, terão a chance de percorrer Pequim e Xangai, viajar de trem-bala, visitar uma universidade de referência, conhecer a Muralha da China e mergulhar no universo de empresas e startups que moldam o futuro.

Um roteiro imersivo e transformador

A viagem do Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário vai muito além do turismo. O objetivo é proporcionar aos estudantes uma experiência formativa que une cultura, história e inovação.

  • Duas cidades, dois mundos: Pequim e Xangai oferecem uma visão complementar da China. Enquanto Pequim preserva tradições milenares e abriga a Muralha da China, Xangai é o símbolo da modernidade, com arranha-céus e um dos ecossistemas de negócios mais vibrantes do mundo

  • Trem-bala entre as metrópoles: os vencedores irão se deslocar entre as cidades a bordo do trem de alta velocidade chinês, ícone da tecnologia que conecta as duas metrópoles em poucas horas

  • Universidade de destaque: o grupo terá contato com a excelência acadêmica de uma instituição de referência, vivenciando o ambiente educacional que forma parte da elite intelectual da China

  • A Muralha da China: uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno, a muralha é mais do que um destino turístico, sendo uma aula viva de história, resiliência e visão de longo prazo

BTG PACTUAL, GRUPO BOTICÁRIO E SUZANO: essas marcas querem dar protagonismo para VOCÊ. Seja o nome que o país inteiro vai conhecer ao ser um dos ganhadores do Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário

  • Ecossistema de inovação e empreendedorismo: em Xangai, os estudantes visitarão empresas, hubs de tecnologia e startups que revelam como a China está moldando o futuro da economia global

Quem pode participar?

O prêmio é voltado para estudantes universitários de 18 a 34 anos de todo o Brasil que já lideram ou participam de iniciativas de impacto em suas comunidades. 

Mais do que um concurso, é uma oportunidade de reconhecer e fortalecer jovens protagonistas que estão colocando seus projetos em prática.

O Na Prática convoca todos os estudantes entre 18 e 34 anos para concorrer à esse prêmio

O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.

Pensando nesse propósito, a instituição criou o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário. Com cinco ganhadores, um de cada estado, ele é o primeiro reconhecimento nacional com recorte regional focado exclusivamente em estudantes de alto desempenho prático e acadêmico.

Tudo o que esse jovem ganha ao se tornar um dos 5 melhores universitários do Brasil 

  • Viagem internacional com tudo pago para a China 
  • Curso exclusivo de liderança 
  • Reconhecimento nacional 
  • Selo de excelência EXAME + Na Prática 
  • Rede de contatos com jovens brilhantes 
  • Visibilidade na imprensa e nas redes sociais 

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; CLIQUE AQUI

