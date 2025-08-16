Erin se torna furacão "catastrófico" de categoria 5 no Atlântico

O furacão Erin se intensificou rapidamente neste sábado até se converter em um "catastrófico" sistema de categoria 5, a máxima na escala Saffir-Simpson, com ventos máximos sustentados próximos a 255 quilômetros por hora, enquanto avança pelo Atlântico, segundo informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês).

O ciclone, que ganhou força na manhã de hoje, se encontrava cerca de 170 quilômetros a nordeste de Anguilla e a 375 quilômetros de Porto Rico, enquanto continuava sua trajetória na direção oeste a uma velocidade de 28 quilômetros por hora.

Furacão Erin: entenda o impacto

Até o momento, Erin não está perto de terra, mas as autoridades pediram aos moradores das Pequenas Antilhas, das Ilhas Virgens, de Porto Rico, assim como das Ilhas Turcas e Caicos e do sudeste das Bahamas que acompanhem de perto o progresso do sistema.

Segundo a trajetória prevista, espera-se que durante o fim de semana o centro do furacão se mova um pouco ao norte das Ilhas de Barlavento Setentrionais, das Ilhas Virgens e de Porto Rico, onde se espera que as bandas externas da tempestade descarreguem fortes chuvas nos próximos dias, estimou o NHC.

O NHC advertiu, além disso, que a ondulação gerada por Erin afetará durante o fim de semana as Pequenas Antilhas, as Ilhas Virgens, Porto Rico, a Ilha de São Domingos e as Ilhas Turcas e Caicos.

A tempestade tropical Erin surgiu na segunda-feira passada e se transformou em furacão na sexta-feira após a formação no Atlântico das tempestades Andrea, Barry, Chantal e Dexter.