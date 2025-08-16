Mundo

Erin se torna furacão "catastrófico" de categoria 5 no Atlântico

O ciclone, que ganhou força na manhã deste sábado, se encontrava cerca de 170 quilômetros a nordeste de Anguilla e a 375 quilômetros de Porto Rico

A tempestade tropical Erin surgiu na segunda-feira passada e se transformou em furacão na sexta-feira (Bryan R. SMITH /AFP)

EFE
Agência de Notícias

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 14h12.

O furacão Erin se intensificou rapidamente neste sábado até se converter em um "catastrófico" sistema de categoria 5, a máxima na escala Saffir-Simpson, com ventos máximos sustentados próximos a 255 quilômetros por hora, enquanto avança pelo Atlântico, segundo informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês).

O ciclone, que ganhou força na manhã de hoje, se encontrava cerca de 170 quilômetros a nordeste de Anguilla e a 375 quilômetros de Porto Rico, enquanto continuava sua trajetória na direção oeste a uma velocidade de 28 quilômetros por hora.

Furacão Erin: entenda o impacto

Até o momento, Erin não está perto de terra, mas as autoridades pediram aos moradores das Pequenas Antilhas, das Ilhas Virgens, de Porto Rico, assim como das Ilhas Turcas e Caicos e do sudeste das Bahamas que acompanhem de perto o progresso do sistema.

Segundo a trajetória prevista, espera-se que durante o fim de semana o centro do furacão se mova um pouco ao norte das Ilhas de Barlavento Setentrionais, das Ilhas Virgens e de Porto Rico, onde se espera que as bandas externas da tempestade descarreguem fortes chuvas nos próximos dias, estimou o NHC.

Há dois meses, passagem do Furacão Erick no México deixava dois mortos

O NHC advertiu, além disso, que a ondulação gerada por Erin afetará durante o fim de semana as Pequenas Antilhas, as Ilhas Virgens, Porto Rico, a Ilha de São Domingos e as Ilhas Turcas e Caicos.

A tempestade tropical Erin surgiu na segunda-feira passada e se transformou em furacão na sexta-feira após a formação no Atlântico das tempestades Andrea, Barry, Chantal e Dexter.

  • John Cangialosi, metereologista, observa dados sobre o furacão Beryl no Centro Nacional de Furacões, em Miami

    1/7 John Cangialosi, metereologista, observa dados sobre o furacão Beryl no Centro Nacional de Furacões, em Miami (John Cangialosi, metereologista, observa dados sobre o furacão Beryl no Centro Nacional de Furacões, em Miami)

  • Brad Reinhart, metereologista observa dados sobre o furacão Beryl no Centro Nacional de Furacões, em Miami

    2/7 Brad Reinhart, metereologista observa dados sobre o furacão Beryl no Centro Nacional de Furacões, em Miami (Brad Reinhart, metereologista observa dados sobre o furacão Beryl no Centro Nacional de Furacões, em Miami)

  • Mar agitado em Bridgetown, Barbados, na segunda, 1, em meio à passagem do furacão Beryl

    3/7 Mar agitado em Bridgetown, Barbados, na segunda, 1, em meio à passagem do furacão Beryl (Mar agitado em Bridgetown, Barbados, na segunda, 1, em meio à passagem do furacão Beryl)

  • Pessoas se preparam para a passagem do furacão Beryl em Bridgetown, Barbados, na segunda, 1

    4/7 Pessoas se preparam para a passagem do furacão Beryl em Bridgetown, Barbados, na segunda, 1 (Pessoas se preparam para a passagem do furacão Beryl em Bridgetown, Barbados, na segunda, 1)

  • Homem caminha em rua de Bridgetown, Barbados, na segunda, 1, em meio à passagem do furacão Beryl

    5/7 Homem caminha em rua de Bridgetown, Barbados, na segunda, 1, em meio à passagem do furacão Beryl (Homem caminha em rua de Bridgetown, Barbados, na segunda, 1, em meio à passagem do furacão Beryl)

  • Tapumes derrubados durante a passagem do furacão Beryl em Bridgetown, Barbados, na segunda, 1

    6/7 Tapumes derrubados durante a passagem do furacão Beryl em Bridgetown, Barbados, na segunda, 1 (Tapumes derrubados durante a passagem do furacão Beryl em Bridgetown, Barbados, na segunda, 1)

  • Funcionários em hotel se preparam para a passagem do furacão Beryl em Bridgetown, Barbados, na segunda, 1

    7/7 Funcionários em hotel se preparam para a passagem do furacão Beryl em Bridgetown, Barbados, na segunda, 1 (Funcionários em hotel se preparam para a passagem do furacão Beryl em Bridgetown, Barbados, na segunda, 1)

