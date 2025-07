Número de mortes atribuídas ao calor na Espanha se multiplica por 17 entre maio e julho

O Instituto de Saúde Carlos III da Espanha, que responde ao Ministério da Ciência, atribuiu a ondas de calor 1.180 mortes registradas entre 16 de maio e 13 de julho de 2025, entre o final da primavera e o início do verão, em comparação com as 114 no mesmo período do ano anterior.

Esses são dados do sistema de monitoramento diário de mortalidade do Instituto (MoMo) analisados na reunião de representantes do Observatório de Saúde e Mudanças Climáticas (OSCC) para estudar a evolução das temperaturas extremas e seu impacto na saúde da população nas últimas semanas.

Na reunião, de acordo com informações do Ministério da Saúde nesta segunda-feira, foram compartilhadas informações da Agência Estatal de Meteorologia (Aemet), do Instituto de Saúde Carlos III e do governo.

Dessa forma, o número de mortes associadas às altas temperaturas se multiplicou por quase 17 em dois meses.

Além disso, na primeira semana deste mês, as mortes relacionadas ao calor aumentaram em 47% em comparação com o total de junho, revelando uma tendência de aumento.

Com base nos dados, 95,08% das pessoas que morreram tinham mais de 65 anos de idade e, dessas, 59,24% eram mulheres, que são mais vulneráveis e mais velhas.

As regiões mais afetadas foram Galícia, La Rioja, Astúrias e Cantábria, todas no norte da Espanha, áreas que geralmente têm tido verões com temperaturas moderadas e que atualmente estão experimentando um aumento notável na vulnerabilidade climática.

Essa circunstância, de acordo com o Ministério da Saúde, pode estar relacionada a uma menor adaptação estrutural e social a esses episódios de calor extremo.

De acordo com a pasta, os dados mostram um "episódio térmico de intensidade excepcional", com um "aumento sem precedentes nas temperaturas médias e um aumento notável na mortalidade atribuível a ondas de calor".

De acordo com os registros da Aemet, em junho a temperatura média mensal foi de 23,6 °C, 0,8 °C acima do recorde anterior, em 2017. Ela também excede a média do período climático de 1991 a 2020 em 3,5 °C.

Além disso, o número de dias mais quentes do que o normal aumentou nos últimos anos na Espanha, tanto na primavera quanto no outono. E as previsões indicam que este mês de julho continuará com temperaturas mais altas do que a média histórica em toda a Espanha.

Essa mudança substancial nas condições climáticas neste verão pode ser vista nos 76 níveis de risco vermelho para calor extremo registrados em várias áreas do país, quando no ano passado, no mesmo intervalo, nenhum foi ativado.