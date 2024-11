Eleições EUA: Quem foi o presidente mais novo dos EUA

Kamala Harris e Donald Trump disputam as eleições presidenciais dos Estados Unidos para saber quem será o 47º presidente do país que ocupará o cargo a partir de 2025.

A candidata democrata e atual vice-presidente substituiu Joe Biden depois que o presidente de 81 anos enfrentou diversos questionamentos da opinião pública estadunidense a respeito da sua capacidade de governar por mais quatro anos depois que seu desempenho em debates contra Trump foi questionado, bem como em uma série de aparições públicas.

Agora, a democrata, de 60 anos, e o republicano, de 78 anos, disputam voto a voto em uma campanha acirrada, em que as pesquisas mostram ser difícil prever um ganhador. Harris e Trump estão em situação de empate técnico, mostram as pesquisas mais recentes, mesmo faltando menos de 24 horas para o dia da eleição, marcado para esta terça, 5 de novembro.

Segundo o agregador de pesquisas 538, Kamala tem 48% dos votos e Trump, 46,9%, ao considerar os eleitores do país todo. Essa diferença, ao redor de 2%, tem se mantido desde o começo de agosto, quando a democrata assumiu a candidatura, mas tem encolhido nas últimas semanas. Atualmente, está em 1,1 ponto percentual.

Quem foi o presidente mais novo dos EUA

O presidente mais jovem na história dos EUA foi Theodore Roosevelt, que assumiu o cargo aos 42 anos. Ele se tornou presidente em 1901 após o assassinato de William McKinley. Ele é responsável por tornar tornar "Casa Branca" o nome oficial da residência do presidente do país.

Levando em consideração apenas presidentes eleitos, John F. Kennedy é reconhecido como o mais jovem presidente, pois assumiu o cargo aos 43 anos em 1961. Sua presidência foi marcada por eventos significativos, como a Crise dos Mísseis de Cuba e o estabelecimento do Corpo da Paz.

Quando serão as eleições presidenciais dos Estados Unidos?

As eleições presidenciais nos Estados Unidos estão marcadas para os dia 5 de novembro, terça-feira. A data faz parte de uma tradição de mais de 180 anos, na qual as votações sempre ocorrem no mês de novembro, em uma terça-feira.