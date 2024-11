Kamala x Trump: como estão as pesquisas a menos de 1 dia da eleição nos EUA?

A disputa pela Presidência dos Estados Unidos segue acirrada: a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump estão em situação de empate técnico, mostram as pesquisas mais recentes, mesmo faltando menos de 24 horas para o dia da eleição, marcado para esta terça, 5 de novembro.

Segundo o agregador de pesquisas 538, Kamala tem 48% dos votos e Trump, 46,9%, ao considerar os eleitores do país todo. Essa diferença, ao redor de 2%, tem se mantido desde o começo de agosto, quando a democrata assumiu a candidatura, mas tem encolhido nas últimas semanas. Atualmente, está em 1,1 ponto percentual.

Em comparação com o fim da semana passada, Trump passou Kamala em Nevada, mas com margem de 0,4 ponto de vantagem

Entre os estados decisivos, Trump está com vantagem no Arizona, Carolina do Norte, Georgia, Nevada e Pensilvânia. Já Kamala vai melhor em Michigan e Wisconsin. No entanto, como a diferença é muito pequena, é quase impossível prever quem vencerá em cada um deles. Veja mais abaixo os dados completos:

Como estão as pesquisas nos EUA?

Dados em 4 de novembro, às 15h, agregados pelo site 538.

Total nacional

Kamala - 48,0%

Trump - 46,9%

Diferença de 1,1 ponto percentual.

Arizona

Trump - 48,9%

Kamala - 46,6%

Nevada

Trump - 47,8%

Kamala - 47,4%

Geórgia

Trump - 48,4%

Kamala - 47,2%

Carolina do Norte

Trump - 48,3%

Kamala - 47,3%

Michigan

Kamala - 48%

Trump - 47%

Pensilvânia

Trump - 47,9%

Kamala - 47,8%

Wisconsin

Kamala -48,3%

Trump - 47,3%

Nesta segunda, uma edição ao vivo do programa O Caminho para a Casa Branca analisará os números. Assista abaixo, a partir das 18h30.

Pesquisas exclusivas da EXAME

Nos últimos dias, a EXAME divulgou pesquisas exclusivas, feitas pelo instituto Ideia, sobre a disputa nos estados-chave, que defiinirão a eleição nos EUA. Veja mais detalhes abaixo:

Como estão as projeções para a eleição dos EUA?

Nas últimas semanas, Trump passou à frente de Kamala na projeção de resultados feita pelo site 538, e estaria com mais chances de se eleger como próximo presidente do país.

Na segunda, 4, o republicano tinha 53 chances em 100 de ser eleito presidente, segundo o FiveThirtyEight.

Já na projeção da Economist, os dois candidatos aparecem com 50 chances em 100 cada um.

Há duas semanas, Trump estava com mais chances do que Kamala, mas a democrata teve ligeiras melhoras nas pesquisas em estados como Michigan, o que aumentou suas chances, segundo a revista.

Enquanto as pesquisas apontam a preferência dos eleitores nos dias em que são feitas, as projeções buscam outros dados, além das pesquisas, para tentar prever o resultado. Cada uma delas tem critérios prontos, que geralmente não são relevados por completo.

1 /8 Trump durante comício em Prescott Valley, Arizona, em 13 de outubro (Trump durante comício em Prescott Valley, Arizona, em 13 de outubro)

2 /8 Kamala Harris, durante comício em Chandler, Arizona, em 10 de outubro (Kamala Harris Campaigns For President In Arizona)

3 /8 Trump durante comício em Coachella, Califórnia, em 12 de outubro (Trump durante comício em Coachella, Califórnia, em 12 de outubro)

4 /8 Kamala Harris, durante discurso na Convenção Democrata, em Chicago, em agosto (Kamala Harris, durante discurso na Convenção Democrata, em Chicago, em agosto)

5 /8 O ex-presidente Donald Trump, durante evento em Oaks, Pensilvânia (O ex-presidente Donald Trump, durante evento em Oaks, Pensilvânia)

6 /8 Kamala Harris na Convenção Democrata, em Chicago, em agosto (Kamala Harris na Convenção Democrata, em Chicago, em agosto)

7 /8 Donald Trump, durante entrevista em Chicago (Donald Trump, durante entrevista em Chicago)

8/8 A vice-presidente Kamala Harris, ao chegar para discurso em Raleigh, Carolina do Norte (A vice-presidente Kamala Harris, ao chegar para discurso em Raleigh, Carolina do Norte)

A EXAME faz uma cobertura extensa das eleições americanas desde janeiro, quando foi lançado o programa O Caminho para a Casa Branca, disponível no YouTube e no Spotify. A equipe da EXAME também esteve presente nas convenções dos partidos, em julho e agosto, e fez reportagens em estados-chave para a disputa, como Wisconsin, Michigan e Pensilvânia.

Como funciona a eleição nos EUA?