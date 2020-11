Biden vence no Arizona, primeiro democrata a vencer no estado em 20 anos

Da Redação, com AFP

O candidato democrata Joe Biden venceu no estado do Arizona, informaram os canais de televisão dos Estados Unidos na quinta-feira à noite, e consolidou a liderança no Colégio Eleitoral que escolherá formalmente o novo chefe da Casa Branca.

Biden ganhou no Arizona por mais de 11.000 votos e somou outros 11 votos no Colégio Eleitoral, de acordo com as emissoras NBC, CBS, ABC e CNN

Neste ano, Biden teve vantagem grande em regiões metropolitanas do Arizona, como Phoeniz, e entre os latinos do estado, que faz fronteira com o México, sobretudo os mais jovens.

O Arizona é estado do ex-senador e ex-candidato à presidente John McCain, que concorreu contra Obama e morreu em 2018. Herói de guerra, McCain era símbolo de uma ala “tradicional” do Partido Republicano que nunca se deu bem com Trump.

Nesta eleição, um vídeo do discurso de McCain parabenizando Barack Obama pela vitória em 2008 e aceitando o resultado viralizou na internet em meio às acusações de fraude na eleição feitas por Donald Trump.

Diante das desavenças, Trump também ficou marcado por chamar McCain de “perdedor” em uma entrevista, o que muitos analistas apontam como um dos motivos para sua derrocada no Arizona, onde o senador era altamente popular.

A vitória no Arizona é símbolo de uma mudança dramática nos resultados de importantes estados do Sul dos EUA, tradicionalmente republicano.

Biden também lidera, embora com margem apertada, na Geórgia, estado vizinho da Flórida e do sudeste americano, que também não vota em um democrata desde Bill Clinton, há mais de 20 anos. Autoridades do estado ordenaram uma recontagem nesta semana devido à diferença pequena de votos entre os candidatos, mas o desempenho de Biden já marca um dos melhores resultados para os democratas em décadas.

Biden e sua vice, Kamala Harris, conseguiram sobretudo voto do eleitorado negro na Geórgia (que é um terço do estado) e de regiões metropolitanas, como Atlanta. Os esforços de ativistas para registrar eleitores negros, como da ex-candidata a governadora Stacey Abrams, também foram destaque nesta eleição e ajudaram os democratas a conseguirem uma leva histórica de eleitores no Sul dos Estados Unidos.

Com o Arizona, Biden tem 290 votos no Colégio Eleitoral, contra 217 de Trump. Para conquistar a presidência são necessários 270. Ainda faltam os resultados das eleições nos estados da Carolina do Norte e Geórgia.

