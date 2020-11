Eleições americanas: acompanhe os resultados dos estados neste mapa

A eleição de 2020 dos Estados Unidos é a mais importante da história do país. Em uma disputa acirrada entre o democrata Joe Biden e o republicano Donald Trump, nada é certo — os estados tendem a variar cada vez mais entre os dois candidatos.

Se, por um lado, Biden ganhou eleitores pela forma que Trump lidou com a pandemia do novo coronavírus, do outro, o atual presidente americano continua a ter uma legião de apoiadores ferrenhos.

As eleições são realmente disputadas nos chamados estados-pêndulo, ou “swing states”. De quatro em quatro anos, o mistério é esse: como a Flórida, um dos principais deles, vai votar?

Para relembrar, vamos para a lista de quais estados vale ficar atento no resultado nas próximas horas: Arizona, Georgia, Florida, Nevada, Colorado, Carolina do Norte, Texas, Maine, Pensilvânia, Nebraska, Iowa.

Às 21h30, os resultados de Ketucky e Vermont já eram conhecidos. Acompanhe aqui a cobertura ao vivo.

Como foram os resultados em 2016?

Em 2016, Donald Trump ganhou as eleições ao levar estados-chave, como a Flórida e Ohio, apesar de ter perdido no voto popular para Hillary Clinton.