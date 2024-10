Economia da China cresce 4,6% no terceiro trimestre

A economia da China expandiu 4,6% no terceiro trimestre em relação ao ano anterior, informou nesta sexta-feira, 18, o Escritório Nacional de Estatísticas da China. O resultado reflete um desempenho econômico geralmente estável.

O crescimento ficou abaixo do aumento médio de 4,65% previsto por 13 economistas-chefes baseados na China, entrevistados pelo portal de notícias chinês Yicai Global, após um aumento de 4,7% no segundo trimestre e de 5,3% no primeiro trimestre.

A economia foi estável no geral nos três primeiros trimestres deste ano e os indicadores econômicos recentes mostraram mudanças positivas, disse o vice-diretor do NBS, Sheng Laiyun, em uma coletiva de imprensa hoje.

Nos primeiros três trimestres, o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 4,8% em relação ao ano anterior, de acordo com o NBS, em comparação com um crescimento de 5% no primeiro semestre.

Recuperação no quarto trimestre

“Os fatores positivos que impulsionam uma recuperação econômica estável se acumularam e aumentaram em setembro”, observou Sheng.

No mês passado, a produção industrial aumentou 5,4% em relação ao mesmo período do ano passado, em comparação com 4,5% em agosto, enquanto as vendas no varejo de bens de consumo subiram 3,2%, contra um ganho de 2,1% no mês anterior.

Desde o final do mês passado, o governo lançou o maior pacote de estímulo econômico da China para estabilizar o crescimento e ajudar a economia a atingir uma meta anual de crescimento de cerca de 5%. Ministros e outros oficiais expressaram confiança em atingir essa meta.

Espera-se que o crescimento do PIB no quarto trimestre fique entre 4,6% e 5%, com uma média de 4,88% e uma mediana de 4,95%, de acordo com a pesquisa da Yicai com economistas-chefes.

Com o suporte de políticas econômicas robustas, o problema de demanda efetiva insuficiente será amenizado neste trimestre e as exportações continuarão resilientes, disse Lian Ping, diretor do instituto de pesquisa industrial do Guangzhou Development District Holding Group. A probabilidade de atingir a meta de crescimento anual de 5% é bastante alta, acrescentou.

O investimento doméstico e o consumo serão melhores no próximo ano, embora as exportações possam ficar sob pressão, observou Lian. No geral, a economia ainda deve alcançar um crescimento de cerca de 5% em 2025, se as políticas econômicas do governo permanecerem relativamente robustas, disse ele.

Desempenho dos primeiros nove meses

O investimento em ativos fixos subiu 3,4%, para 37,9 trilhões de yuans (US$ 5,34 trilhões) nos primeiros nove meses de 2024, mantendo o mesmo crescimento dos primeiros oito meses, mostraram os dados do NBS.

O investimento em construção de infraestrutura e em indústrias de alta tecnologia aumentou 4,1% e 10%, respectivamente, e o investimento em manufatura subiu 9,2%. Enquanto isso, o investimento imobiliário caiu 10,1%. Excluindo a queda no investimento imobiliário, o investimento em ativos fixos no país subiu 7,7%.

A produção industrial aumentou 5,8%, com os números para fabricação de equipamentos e alta tecnologia subindo 7,5% e 9,1%, respectivamente.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: Yicai Global