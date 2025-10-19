Mundo

'É tempo de nos reconciliarmos', diz Edman Lara, vice de Rodrigo Paz

Com 39 anos, Lara, advogado e ex-capitão da Polícia, tornou-se conhecido por denunciar casos de corrupção na corporação por meio da rede TikTok

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 22h05.

Edman Lara afirmou que "é tempo de fraternidade e reconciliação", após o anúncio da vitória de seu companheiro de chapa, o candidato presidencial Rodrigo Paz Pereira, no segundo turno das eleições presidenciais da Bolívia.

Antes da declaração oficial de Paz sobre a vitória e poucos minutos após o anúncio do Tribunal Supremo Eleitoral (TSE), Lara fez breves declarações à imprensa em frente à sua casa na cidade de Santa Cruz.

"Fomos alvo de uma guerra suja muito intensa, atacaram nossa família, atacaram tudo o que podiam, mas agora é tempo de reconciliação, é hora de pensar na pátria", afirmou, ao ser questionado sobre seu adversário, o ex-presidente de direita Jorge Tuto Quiroga (2001–2002).

Com 39 anos, Lara, advogado e ex-capitão da Polícia, tornou-se conhecido por denunciar casos de corrupção na corporação por meio da rede TikTok.

O senador centrista de oposição Rodrigo Paz Pereira venceu o inédito segundo turno presidencial da Bolívia com 54,57% dos votos, segundo dados preliminares do Sistema de Transmissão de Resultados Preliminares (Sirepre) do TSE, com mais de 97% das atas apuradas. Quiroga obteve 45,43% dos votos.

Membro do Partido Democrata Cristão (PDC), Lara informou que viajará nas próximas horas para a cidade de La Paz, onde está Rodrigo Paz Pereira, que ainda não se pronunciou oficialmente sobre a vitória eleitoral.

