'É tempo de nos reconciliarmos', diz Edman Lara, vice de Rodrigo Paz

Edman Lara afirmou que "é tempo de fraternidade e reconciliação", após o anúncio da vitória de seu companheiro de chapa, o candidato presidencial Rodrigo Paz Pereira, no segundo turno das eleições presidenciais da Bolívia.

Antes da declaração oficial de Paz sobre a vitória e poucos minutos após o anúncio do Tribunal Supremo Eleitoral (TSE), Lara fez breves declarações à imprensa em frente à sua casa na cidade de Santa Cruz.

"Fomos alvo de uma guerra suja muito intensa, atacaram nossa família, atacaram tudo o que podiam, mas agora é tempo de reconciliação, é hora de pensar na pátria", afirmou, ao ser questionado sobre seu adversário, o ex-presidente de direita Jorge Tuto Quiroga (2001–2002).

Com 39 anos, Lara, advogado e ex-capitão da Polícia, tornou-se conhecido por denunciar casos de corrupção na corporação por meio da rede TikTok.

O senador centrista de oposição Rodrigo Paz Pereira venceu o inédito segundo turno presidencial da Bolívia com 54,57% dos votos, segundo dados preliminares do Sistema de Transmissão de Resultados Preliminares (Sirepre) do TSE, com mais de 97% das atas apuradas. Quiroga obteve 45,43% dos votos.

Membro do Partido Democrata Cristão (PDC), Lara informou que viajará nas próximas horas para a cidade de La Paz, onde está Rodrigo Paz Pereira, que ainda não se pronunciou oficialmente sobre a vitória eleitoral.