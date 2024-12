Drone israelense mata integrante das forças de segurança do Líbano apesar da trégua

Um integrante das forças de segurança libanesas foi morto nesta segunda-feira em um ataque de drone israelense no sul do Líbano, em uma nova violação da trégua que entrou em vigor na quarta-feira passada, informou a Direção-Geral de Segurança do Estado.

Em um comunicado, o órgão detalhou que “em flagrante violação do acordo de trégua, um drone inimigo israelense atacou com um míssil drone um oficial de Segurança do Estado, o cabo Mahdi Khreis, da Diretoria Regional de Nabatiye, enquanto ele cumpria seu dever nacional, resultando em seu martírio”.

“Esse ataque constitui uma escalada perigosa e uma violação flagrante da soberania libanesa, e confirma a natureza agressiva da ocupação, que não respeita nenhum acordo ou pacto internacional”, diz a nota.

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) disseram estar “cientes” de relatos da morte de um membro das forças de segurança libanesas em um de seus bombardeios no país, sobre o qual não deram mais detalhes, e acrescentaram que o “incidente está sob investigação”.

O presidente do Parlamento libanês, Nabih Berri, pediu nesta segunda-feira que o comitê encarregado de supervisionar a implementação do cessar-fogo no Líbano cumpra “suas obrigações” e force Israel a parar de violar os pontos da trégua, após registrar 54 violações.

O comitê, liderado pelos Estados Unidos, “está convocado a cumprir suas obrigações com urgência e obrigar Israel a acabar com suas violações e a se retirar dos territórios que ocupa, antes de mais nada”.

As últimas violações ocorreram nesta segunda-feira em Hosh Al Sayyed Ali, em Hermel, no leste do país, e em Marjayoun, no sul, disse Berri.

Desde que a trégua entrou em vigor, os dois lados se acusaram mutuamente de violar o acordo. Apesar desses incidentes, a frágil trégua continua em vigor no Líbano, um acordo que pôs fim - pelo menos temporariamente - a mais de um ano de hostilidades entre o grupo xiita libanês Hezbollah e Israel, cujos ataques resultaram em quase 4.000 mortes somente no território libanês.