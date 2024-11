Agência da ONU pede investigação de abusos após cessar-fogo no Líbano

O Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) pediu que as violações do direito internacional humanitário e outros abusos cometidos após 13 meses de conflito entre Israel e Hezbollah no Líbano sejam investigados de forma independente, depois que um cessar-fogo foi acertado entre as partes.

Além disso, o grande número de pessoas deslocadas pelo conflito em ambos os lados da fronteira entre Israel e Líbano “deve poder retornar com a confiança de que estarão seguras e poderão continuar suas vidas”, disse em entrevista coletiva Jeremy Laurence, porta-voz do escritório chefiado pelo alto comissário Volker Türk.

“Muitos não terão uma casa para onde voltar, e hospitais, escolas, locais de culto e outras infraestruturas vitais também foram destruídos ou danificados”, explicou Laurence.

O cessar-fogo de dois meses, que em teoria começou na quarta-feira, dia 27 de novembro, “é um alívio para os milhões de pessoas que sofreram nos últimos 13 meses”, enfatizou o porta-voz, pedindo a todos os lados que respeitem a trégua.

Laurence acrescentou que a cessação das hostilidades no Líbano chama a atenção para a violência contínua e a perda de vidas na Faixa de Gaza, “onde os civis têm a mesma necessidade de paz e segurança e o mesmo desejo de voltar para suas casas”.