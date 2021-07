Dose de reforço contra Covid nos EUA pode ser necessária em alguns casos

O doutor Anthony Fauci, principal autoridade do governo norte-americano no controle e combate a doenças infecciosas, disse neste domingo, 25, que as pessoas com imunidade comprometida podem acabar precisando de doses de reforço da vacina contra a covid-19 nos Estados Unidos.

"As pessoas que são pacientes de transplante, quimioterapia, doenças autoimunes e que estão em regimes imunossupressores são aquelas que estarão entre as mais vulneráveis caso tenhamos uma terceira dose, o que provavelmente vai acontecer", disse Fauci em entrevista à CNN.

Citando estudos recentes que mostram que pode haver diminuição da imunidade nas pessoas vacinadas, Fauci disse que as autoridades de saúde dos EUA estão revisando os dados para determinar quando as doses de reforço serão necessárias.

“É uma situação dinâmica, um trabalho em andamento, que evolui como em muitas outras áreas da pandemia”, disse Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos EUA. “Você tem que olhar os dados.”