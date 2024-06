Dólar blue bate recorde na Argentina e chega a 1.300 pesos

O dólar blue, apelido da cotação da moeda americana no mercado paralelo argentino, subiu para 1.300 pesos nesta terça, 11, e atingiu um recorde histórico.

O valor da moeda no mercado informal teve alta de 20 pesos em um dia e acumula alta de 30% no ano.

A Argentina tem um câmbio fixo, controlado pelo governo. Assim, a venda de dólares no mercado informal, apelidada de blue, acaba sendo usada como termômetro das expectativas da economia e afeta o dia a dia dos argentinos. Na cotação oficial, o dólar é vendido a 941 pesos.

Em maio do ano passado, o dólar blue chegou a fechar em 1.280 pesos, segundo o jornal La Nación, mas depois recuou. A faixa de 1.300 pesos por dólar é o maior valor já alcançado pela cotação paralela.

O avanço da cotação ocorre por várias razões. De um lado, a moeda americana vem se valorizando pelo mundo, puxada pela expectativa de que os EUA manterão suas taxas de juros em patamar elevado por mais tempo.

Entre as razões internas, está a demora do setor agrícola em liquidar operações, que trazem dólares ao país. O governo também baixou a taxa de juros, hoje em 40% ao ano, o que tornou investimentos em peso menos atrativos e e ampliou o interesse dos argentinos em poupar em dólares.

Além disso, o governo de Javier Milei enfrenta dificuldade para aprovar reformas no Congresso. Há seis meses no cargo, o presidente não conseguiu aprovar nenhuma lei e mostra pouca capacidade de negociação. Mesmo diluída, sua chamada Lei de Bases segue diluída.

Luis Caputo, ministro da economia, culpou a oposição pela alta da moeda americana, mas buscou mostrar otimismo. "Não me assusta, não haverá crise. Maio foi um mês espetacular, com risco-país em 1.200 pontos e o dólar estava em 1.100 pesos", afirmou, em evento com empresários.

Caputo disse ainda que o FMI deve liberar uma nova parcela do programa de ajuda à Argentina na quinta, 13, que deve envolver US$ 800 milhões, e que será negociado um novo programa com o fundo.