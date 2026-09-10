'Dividendo Trump': presidente dos EUA oferece US$ 5 mil em troca de voto

Donald Trump: presidente prometeu pagar US$ 5 mil a cada adulto americano caso republicanos mantenham o controle do Congresso (Kent Nishimura/AFP/Getty Images)
Repórter
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 09h14.
Última atualização em 10 de setembro de 2026 às 09h18.
RESUMO | O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu na quarta-feira, 9, pagar US$ 5 mil a cada adulto americano se o Partido Republicano mantiver o controle do Congresso nas eleições de meio de mandato de novembro. Chamado de “dividendo Trump”, o pagamento poderia custar US$ 1,35 trilhão, segundo estimativa da Reuters, mas ainda não tem financiamento ou implementação definidos.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu pagar US$ 5 mil a cada adulto americano caso o Partido Republicano mantenha o controle da Câmara dos Representantes e do Senado nas eleições de meio de mandato de novembro. O presidente chamou a proposta de “dividendo Trump” durante uma convenção republicana em Dallas, no Texas.
“Se os republicanos vencerem, vocês vencem conosco e recebem cinco mil dólares. Isso será chamado de dividendo Trump”, afirmou Trump na quarta-feira, 9.
O presidente não explicou como o pagamento seria financiado nem apresentou detalhes sobre sua implementação. A proposta poderia custar cerca de US$ 1,35 trilhão, segundo estimativa da Reuters baseada no número de adultos nos Estados Unidos.
Trump também afirmou que o dinheiro deveria ser gasto dentro dos Estados Unidos. O vice-presidente JD Vance posteriormente disse que a proposta poderia ser financiada pela receita obtida com tarifas, mas não apresentou um cálculo que demonstrasse como os recursos seriam suficientes.
Durante o discurso, Trump pediu aos eleitores que tratassem a eleição de novembro como se seu próprio nome estivesse na cédula. Ele não pode disputar um terceiro mandato presidencial, mas tenta manter-se como principal figura da campanha republicana.
“Peço que finjam que estou na cédula de votação. Estou na cédula, só mais uma vez”, disse.
A eleição de meio de mandato será realizada em 3 de novembro e definirá o controle das duas casas do Congresso. O Partido Republicano enfrenta dificuldades para manter as maiorias em meio à queda na aprovação de Trump e à insatisfação dos eleitores com a economia.
Na convenção, o presidente afirmou que uma vitória democrata colocaria em risco políticas de imigração, segurança e redução de impostos. Trump também voltou a atacar os democratas, classificando o partido como uma ameaça comunista ao país.
O “dividendo Trump” é a promessa de pagar US$ 5 mil a cada adulto americano caso o Partido Republicano mantenha o controle da Câmara dos Representantes e do Senado nas eleições de novembro.
A proposta poderia custar cerca de US$ 1,35 trilhão, segundo estimativa da Reuters baseada no número de adultos nos Estados Unidos.
Donald Trump não explicou como o pagamento seria financiado. O vice-presidente JD Vance afirmou que a receita obtida com tarifas poderia bancar a proposta, mas não apresentou cálculos que demonstrassem a suficiência dos recursos.
As eleições de meio de mandato serão realizadas em 3 de novembro e definirão o controle da Câmara dos Representantes e do Senado.
Donald Trump pediu que os eleitores tratassem a eleição como um referendo sobre seu governo enquanto tenta manter-se como principal figura da campanha republicana. O presidente não pode disputar um terceiro mandato.