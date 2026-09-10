'Dividendo Trump': presidente dos EUA oferece US$ 5 mil em troca de voto

RESUMO | O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu na quarta-feira, 9, pagar US$ 5 mil a cada adulto americano se o Partido Republicano mantiver o controle do Congresso nas eleições de meio de mandato de novembro. Chamado de “dividendo Trump”, o pagamento poderia custar US$ 1,35 trilhão, segundo estimativa da Reuters, mas ainda não tem financiamento ou implementação definidos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu pagar US$ 5 mil a cada adulto americano caso o Partido Republicano mantenha o controle da Câmara dos Representantes e do Senado nas eleições de meio de mandato de novembro. O presidente chamou a proposta de “dividendo Trump” durante uma convenção republicana em Dallas, no Texas.

“Se os republicanos vencerem, vocês vencem conosco e recebem cinco mil dólares. Isso será chamado de dividendo Trump”, afirmou Trump na quarta-feira, 9.

O presidente não explicou como o pagamento seria financiado nem apresentou detalhes sobre sua implementação. A proposta poderia custar cerca de US$ 1,35 trilhão, segundo estimativa da Reuters baseada no número de adultos nos Estados Unidos.

Trump também afirmou que o dinheiro deveria ser gasto dentro dos Estados Unidos. O vice-presidente JD Vance posteriormente disse que a proposta poderia ser financiada pela receita obtida com tarifas, mas não apresentou um cálculo que demonstrasse como os recursos seriam suficientes.

Trump transforma eleição em referendo sobre seu governo

Durante o discurso, Trump pediu aos eleitores que tratassem a eleição de novembro como se seu próprio nome estivesse na cédula. Ele não pode disputar um terceiro mandato presidencial, mas tenta manter-se como principal figura da campanha republicana.

“Peço que finjam que estou na cédula de votação. Estou na cédula, só mais uma vez”, disse.

A eleição de meio de mandato será realizada em 3 de novembro e definirá o controle das duas casas do Congresso. O Partido Republicano enfrenta dificuldades para manter as maiorias em meio à queda na aprovação de Trump e à insatisfação dos eleitores com a economia.

Na convenção, o presidente afirmou que uma vitória democrata colocaria em risco políticas de imigração, segurança e redução de impostos. Trump também voltou a atacar os democratas, classificando o partido como uma ameaça comunista ao país.

O que é o “dividendo Trump”?

O “dividendo Trump” é a promessa de pagar US$ 5 mil a cada adulto americano caso o Partido Republicano mantenha o controle da Câmara dos Representantes e do Senado nas eleições de novembro.

Quanto custaria o pagamento de US$ 5 mil aos americanos?

A proposta poderia custar cerca de US$ 1,35 trilhão, segundo estimativa da Reuters baseada no número de adultos nos Estados Unidos.

Como o “dividendo Trump” seria financiado?

Donald Trump não explicou como o pagamento seria financiado. O vice-presidente JD Vance afirmou que a receita obtida com tarifas poderia bancar a proposta, mas não apresentou cálculos que demonstrassem a suficiência dos recursos.

Quando serão as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos?

As eleições de meio de mandato serão realizadas em 3 de novembro e definirão o controle da Câmara dos Representantes e do Senado.

Por que Trump pediu que os eleitores agissem como se ele estivesse na cédula?

Donald Trump pediu que os eleitores tratassem a eleição como um referendo sobre seu governo enquanto tenta manter-se como principal figura da campanha republicana. O presidente não pode disputar um terceiro mandato.