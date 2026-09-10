Secretário do Tesouro dos EUA pede aprovação da regulação de criptoativos na volta do Senado

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, pediu aos legisladores que aprovem a o projeto de lei de regulamentação dos criptoativos chamado Clarity Act quando o Senado retornar do recesso de agosto na próxima semana.

“Peço veementemente que todos permaneçam à mesa de negociações, concordem com a moção para prosseguir e deem continuidade ao processo legislativo”, escreveu Bessent em uma publicação no X na quarta-feira, alertando que não aprovar o projeto enviaria um “sinal preocupante” sobre a liderança dos Estados Unidos no setor de ativos digitais.

In July, I called on the Senate to advance the Clarity Act — a bill to establish a comprehensive regulatory framework for digital assets and upgrade our ability to prevent bad actors from exploiting these critical technologies. When the Senate returns from August recess, I… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 9, 2026

O Senado deve retornar do recesso de agosto na próxima segunda-feira, 21, de acordo com o calendário legislativo. O Clarity Act busca estabelecer a primeira estrutura regulatória abrangente para ativos digitais nos EUA.

As declarações foram feitas uma semana depois de a National Sheriffs’ Association retirar sua oposição ao projeto de lei sobre a estrutura do mercado de criptomoedas em 3 de setembro, mudando sua posição sobre o projeto para “neutra”.

A Galaxy reduziu suas chances de aprovação do Clarity Act em 2026 várias vezes nos últimos meses. Agora em 10%, isso representa uma queda em relação aos 75% estabelecidos em 22 de maio.

Embora o Clarity Act tenha sido aprovado pelo Comitê Bancário do Senado em maio, a maioria dos democratas e o setor bancário se opuseram, argumentando que ele permitiria que empresas de criptomoedas oferecessem rendimentos sobre stablecoins sem enfrentar os mesmos requisitos aplicados aos bancos.

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