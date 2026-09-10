Future of Money
BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Secretário do Tesouro dos EUA pede aprovação da regulação de criptoativos na volta do Senado

Scott Bessent alertou que não aprovar o Clarity Act enviaria um “sinal preocupante” sobre o papel do país no setor de ativos digitais

O investidor e gestor de fundos de hedge dos EUA Scott Bessent testemunha perante o Comitê de Finanças do Senado sobre sua nomeação para Secretário do Tesouro, no Capitólio em Washington, DC, em 16 de janeiro de 2025 (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

O investidor e gestor de fundos de hedge dos EUA Scott Bessent testemunha perante o Comitê de Finanças do Senado sobre sua nomeação para Secretário do Tesouro, no Capitólio em Washington, DC, em 16 de janeiro de 2025 (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

Cointelegraph
Cointelegraph

Agência de notícias

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 09h37.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreCriptoativos
Saiba mais

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, pediu aos legisladores que aprovem a o projeto de lei de regulamentação dos criptoativos chamado Clarity Act quando o Senado retornar do recesso de agosto na próxima semana.

“Peço veementemente que todos permaneçam à mesa de negociações, concordem com a moção para prosseguir e deem continuidade ao processo legislativo”, escreveu Bessent em uma publicação no X na quarta-feira, alertando que não aprovar o projeto enviaria um “sinal preocupante” sobre a liderança dos Estados Unidos no setor de ativos digitais.

O Senado deve retornar do recesso de agosto na próxima segunda-feira, 21, de acordo com o calendário legislativo. O Clarity Act busca estabelecer a primeira estrutura regulatória abrangente para ativos digitais nos EUA.

As declarações foram feitas uma semana depois de a National Sheriffs’ Association retirar sua oposição ao projeto de lei sobre a estrutura do mercado de criptomoedas em 3 de setembro, mudando sua posição sobre o projeto para “neutra”.

A Galaxy reduziu suas chances de aprovação do Clarity Act em 2026 várias vezes nos últimos meses. Agora em 10%, isso representa uma queda em relação aos 75% estabelecidos em 22 de maio.

Embora o Clarity Act tenha sido aprovado pelo Comitê Bancário do Senado em maio, a maioria dos democratas e o setor bancário se opuseram, argumentando que ele permitiria que empresas de criptomoedas oferecessem rendimentos sobre stablecoins sem enfrentar os mesmos requisitos aplicados aos bancos.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube  Tik Tok  

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:Estados Unidos (EUA)RegulamentaçãoCriptoativos

Mais de Future of Money

Computador quântico levaria 26 dias para quebrar o Bitcoin, diz estudo

Memecoin de filho de Biden derrete 98% depois de uma hora de negociação

Bitcoin sobe 1,9% e chega aos US$ 79 mil apesar de queda das bolsas

Visa leva crédito on-chain ao crescente negócio de cartões com stablecoins

Mais na Exame

Minhas Finanças

Greve na Caixa: o que muda no pagamento de boletos e saque de benefícios

Mundo

'Dividendo Trump': presidente dos EUA oferece US$ 5 mil em troca de voto

Negócios

Startup que usa jogos para fazer funcionários venderem mais capta R$ 10 milhões para expandir

Brasil

PF faz operação para investigar financiamento do filme 'Dark Horse'