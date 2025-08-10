Mundo

Diretor de conselho de criptomoedas de Trump anuncia saída do cargo

Bo Hines descreveu sua função na Casa Branca como 'honra de uma vida' e, agora, retornará ao setor privado

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 16h25.

Bo Hines, diretor-executivo do conselho de ativos digitais de Donald Trump, anunciou que está deixando o cargo para retornar ao setor privado. Em publicação no X, Hines descreveu sua função como “a honra de uma vida”.

"Juntos, posicionamos os Estados Unidos como a capital mundial das criptomoedas. Sou profundamente grato à indústria por seu apoio inabalável — amo esta comunidade e tudo o que construímos juntos", diz trecho da publicação de Hines.

Hines, ex-jogador de futebol americano universitário, concorreu duas vezes, sem sucesso, ao Congresso pela Carolina do Norte. Ele repetiu as falsas alegações do presidente Donald Trump de que ele venceu a eleição de 2020, o que lhe rendeu a atenção do presidente.

Quando foi nomeado, Hines era relativamente desconhecido entre os líderes do setor de criptomoedas e os lobistas de Washington. Mas seu curto período no cargo, trabalhando ao lado de David Sacks, nomeado czar de criptomoedas e inteligência artificial, incluiu a realização da primeira cúpula de criptomoedas da Casa Branca, a aprovação da Lei Genius para regular as stablecoins e a publicação de um relatório sobre ativos digitais.

Sacks demonstrou apoio a Hines em uma publicação no X, dizendo: “Enquanto você segue para o próximo capítulo, espero poder continuar contando com sua expertise e conselho.”

