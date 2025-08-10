Diretor de conselho de criptomoedas de Trump anuncia saída do cargo

Bo Hines, diretor-executivo do conselho de ativos digitais de Donald Trump, anunciou que está deixando o cargo para retornar ao setor privado. Em publicação no X, Hines descreveu sua função como “a honra de uma vida”.

"Juntos, posicionamos os Estados Unidos como a capital mundial das criptomoedas. Sou profundamente grato à indústria por seu apoio inabalável — amo esta comunidade e tudo o que construímos juntos", diz trecho da publicação de Hines.

Hines, ex-jogador de futebol americano universitário, concorreu duas vezes, sem sucesso, ao Congresso pela Carolina do Norte. Ele repetiu as falsas alegações do presidente Donald Trump de que ele venceu a eleição de 2020, o que lhe rendeu a atenção do presidente.

Quando foi nomeado, Hines era relativamente desconhecido entre os líderes do setor de criptomoedas e os lobistas de Washington. Mas seu curto período no cargo, trabalhando ao lado de David Sacks, nomeado czar de criptomoedas e inteligência artificial, incluiu a realização da primeira cúpula de criptomoedas da Casa Branca, a aprovação da Lei Genius para regular as stablecoins e a publicação de um relatório sobre ativos digitais.

Sacks demonstrou apoio a Hines em uma publicação no X, dizendo: “Enquanto você segue para o próximo capítulo, espero poder continuar contando com sua expertise e conselho.”