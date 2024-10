Diferença entre Kamala e Trump vai para 1 ponto, diz pesquisa Reuters/Ipsos

A vantagem da vice-presidente Kamala Harris sobre o ex-presidente Donald Trump caiu para um ponto percentual, aponta pesquisa Reuters/Ipsos divulgada nesta terça, 29.

O levantamento aponta Kamala com 44% das intenções de voto, e Trump com 43%. A situação é de empate técnico, dentro da margem de erro, de três pontos percentuais.

O estudo foi feito entre os dias 25 e 27 de outubro, com 1.150 americanos. Na pesquisa anterior, realizada entre 16 e 21 de outubro, a vantagem de Kamala era de dois pontos.

A pesquisa perguntou também qual candidato tem a melhor abordagem para a economia. A maioria dos eleitores, 47%, apontaram Trump, contra 37% que citaram Kamala.

Os entrevistados também apontaram que o republicano lidaria melhor com a questão da imigração. Já a democrata foi considerada por 40% a melhor para lidar com o extremismo na política e as ameaças à democracia, contra 38% do rival.

No agregador de pesquisas 538, a diferença entre os dois também vem caindo. Nesta terça, 29, Kamala tem 48,1% das intenções de voto e Trump, 46,8%. A diferença está em 1,3 ponto percentual. Há dez dias, estava em 2 pontos.

Embora a oscilação tenha ocorrido dentro da margem de erro, o movimento tem dado impulso a apoiadores de Trump, que veem a chance de vitória mais próxima.

Quantos americanos já votaram?

A eleição nos EUA será concluída em 5 de novembro. O país possui votação antecipada, pelo correio e pessoalmente, dependendo do estado.

Até a tarde desta terça, 29, mais de 50 milhões de eleitores já haviam votado de forma antecipada no país.