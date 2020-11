Dezenas ficam feridos e uma pessoa morre em tiroteio no centro de Viena

Dezenas de pessoas ficaram feridas nesta segunda-feira, 2, em Viena, na Áustria, em meio a um tiroteio que aconteceu no centro da cidade, informou a polícia local no Twitter. Pouco antes um jornal local havia afirmado que houve um ataque em uma sinagoga local.

De acordo com informações da rede de TV local ORF, as autoridades locais acreditam tratar-se de um atentado terrorista. “No momento, posso confirmar que acreditamos ser um aparente ataque terrorista”, disse à rede Karl Nehammer, ministro do Interior do país.

CONFIRMED at the moment:

*08:00 pm: several shots fired, beginning at Seitenstettengasse

*several suspects armed with rifles

*six different shooting locations

* one deceaced person, several injured (1 officer included)

*1 suspect shot and killed by police officers #0211w

— POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020