Homem mata 3 pessoas em Nice, na França; prefeito suspeita de terrorismo

Três pessoas morreram, uma delas degolada, e várias ficaram feridas nesta quinta-feira em um ataque com uma faca perto de uma igreja na cidade francesa de Nice e o agressor foi detido, informaram fontes governamentais e da polícia.

A unidade antiterrorista do Ministério Público francês abriu uma investigação sobre o ataque.

O crime aconteceu às 9H00 locais (5H00 de Brasília) perto da basílica Notre-Dame, no centro desta cidade da Riviera Francesa.

O ataque aconteceu menos de duas semanas depois do assassinato por decapitação de um professor em Conflans-Sainte-Honorine, uma pequena localidade de 35.000 habitantes a 50 quilômetros de Paris, por ter exibido em uma aula charges do profeta Maomé.

O ministro do Interior, Gérald Darmanin, anunciou no Twitter uma “reunião de crise” com a participação do presidente Emmanuel Macron. Em seguida ele viajará a Nice.

Muitos policiais e socorristas foram enviados para as imediações da igreja. “A situação está sob controle”, afirmou um agente.

O prefeito de Nice, Christian Estrosi, que seguiu de maneira imediata para o local do ataque, disse que a França deve atuar para “eliminar o islamofascismo”.

Je suis sur place avec la @PoliceNat06 et la @pmdenice qui a interpellé l’auteur de l’attaque. Je confirme que tout laisse supposer à un attentat terroriste au sein de la basilique Notre-Dame de #Nice06. pic.twitter.com/VmpDqRwzB1 — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020

Os deputados franceses, que debatiam um novo confinamento nacional decidido na véspera e que entrará em vigor nesta quinta-feira à meia-noite, respeitaram um minuto de silêncio quando foram informados sobre o ataque.

O primeiro-ministro, Jean Castex, que estava presente na Assembleia Nacional, abandonou o Parlamento ao receber a notícia.

Nice, uma cidade de pouco mais de 500.000 habitantes, foi cenário em 14 de julho de 2016 de um ataque que deixou 86 mortos no Dia da Festa Nacional, ou Dia da Bastilha.