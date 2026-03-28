Chilli Beans chega ao Caribe de olho nesses 4 países. Veja quais são

A Chilli Beans prepara um novo salto internacional. A marca brasileira fundada por Caito Maia vai expandir sua presença para 4 países do Caribe, como parte de uma estratégia para crescer fora do Brasil e ganhar escala global. Entre os países, estão:

República Dominicana,

Porto Rico,

Jamaica,

Barbados.

A estreia começa ainda neste ano, com 2 lojas na República Dominicana em modelo piloto. A partir daí, a empresa pretende avançar para até 20 operações na região em cinco anos, combinando lojas tradicionais com formatos mais leves, como pontos em resorts, beach clubs e parques aquáticos.

“É uma semente que a gente está plantando para crescer no Caribe”, afirma Maia com exclusividade à EXAME.

A escolha da região não é por acaso: a companhia vem priorizando destinos turísticos, onde o fluxo internacional ajuda a impulsionar as vendas e fortalecer a marca globalmente.

"A Chilli Beans aposta em destinos turísticos como estratégia para crescer globalmente, aproveitando o maior fluxo de consumidores que normalmente estão de férias", diz o empresário.

Playa Blanca, em Punta Cana, República Dominicana (© Marco Bottigelli/Getty Images)

Resultado da companhia e pressão dos juros

A aposta no exterior acontece após um 2025 considerado difícil para a empresa. A Chilli Beans fechou o ano com faturamento de R$ 1,2 bilhão e crescimento de cerca de 4%, impactada por um ambiente macroeconômico mais restritivo no Brasil.

“Foi um ano muito difícil. Esse país não vive mais um ano com juros de 15%. Não vive”, afirma Maia.

Segundo o executivo, o nível elevado dos juros trava toda a dinâmica da economia. “As empresas estão travadas, os financiamentos estão travados, o consumo está travado”, diz.

Para 2026, a expectativa é de manter um crescimento mais moderado no mercado doméstico, em um ano marcado por eleições e Copa do Mundo, fatores que, segundo ele, tendem a reduzir o fluxo no varejo.

Ainda assim, a companhia prevê abrir cerca de 100 novas lojas no Brasil, enquanto direciona seus esforços de crescimento mais acelerado para o exterior, onde projeta avançar cerca de 15%.

Venda de participação para crescer em óticas

Outro movimento relevante em curso é a possível entrada de um novo sócio no negócio. A Chilli Beans negocia a venda de uma participação minoritária (de cerca de 30%) para financiar a expansão no segmento de óticas.

“Sim, estamos negociando parte da venda da empresa para apostar no segmento de óticas”, afirma Maia.

A estratégia reflete uma mudança no posicionamento da companhia, que busca crescer em um mercado mais recorrente e técnico, impulsionado pelo aumento de problemas de visão, como a miopia.

Hoje, o negócio ainda é concentrado em óculos escuros, que representam cerca de 80% das vendas nas lojas tradicionais. Já nas óticas da marca, a lógica se inverte: 80% do faturamento vem de óculos de grau.

“O meu sonho é ficar tão grande em óculos de grau quanto a gente é em óculos escuros”, diz o CEO.

Veja também: Caito Maia, CEO da Chilli Beans, fala sobre carreira e empreendedorismo ao "De frente com CEO", da EXAME.