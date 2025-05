Delegação chinesa discute digitalização industrial no Brasil em fórum dos BRICS

Brasília receberá, em 20 de maio, o Fórum dos BRICS sobre Cooperação em Transformação Digital da Indústria, que contará com a presença de uma comitiva composta por 60 representantes de alto nível do governo chinês, empresas líderes em tecnologia e instituições estratégicas do setor de telecomunicações.

A iniciativa é organizada pelo Centro de Cooperação Internacional Econômica e Tecnológica da China do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação chinês.

Entre os nomes confirmados na comitiva chinesa estão o Vice-Ministro da Indústria e Tecnologia da Informação da China, Xiong Jijun; o Vice-Presidente da Huawei, Gan Bin; o Vice-Presidente de Negócios Internacionais da Kuaishou e Head de Operação Global, Cheng Ji; e o Vice-Presidente da OPPO, Oscar Wang. Além de altos representantes de diversas instituições ligadas ao setor de telecomunicações.

Objetivos do Fórum de Transformação Digital

O fórum também reunirá representantes de instituições do lado brasileiro, como a Apex, IPEA e a Agência de Promoção de Investimento de São Paulo. O objetivo do encontro bilateral é fomentar a cooperação entre os países do BRICS na área de transformação digital e conectividade, promover o intercâmbio tecnológico e fortalecer as conexões entre governos no âmbito do BRICS.

Detalhes do evento

O encontro acontecerá às 14h, no Royal Tulip Brasília Alvorada, e integra a agenda do Grupo de Trabalho sobre Transformação Digital da Indústria, vinculado aos trabalhos à margem do encontro de líderes do BRICS, que acontecerá em 6 e 7 de julho, no Rio de Janeiro.

Serviço: