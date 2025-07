Déficit dos EUA atinge US$ 1,3 trilhão enquanto arrecadação com tarifas bate recorde

O déficit orçamentário dos Estados Unidos somou US$ 1,3 trilhão entre outubro de 2024 e junho de 2025, registrando um aumento de US$ 64 bilhões em relação ao mesmo período do ano fiscal anterior, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 11, pelo Departamento do Tesouro.

No mesmo intervalo, os gastos com juros da dívida pública atingiram US$ 921 bilhões, registrando um valor recorde para os nove meses consecutivos.

O resultado reflete o avanço das despesas do governo, especialmente com programas de assistência médica, como Medicare e Medicaid.

Apesar do aumento no déficit, a receita obtida com tarifas de importação subiu de forma significativa. A arrecadação com impostos alfandegários passou de US$ 61 bilhões no mesmo período do ano passado para US$ 113 bilhões, o maior valor já registrado para o período. Apenas em junho, o governo arrecadou US$ 27 bilhões com tarifas, frente aos US$ 7 bilhões registrados no mesmo mês de 2024.

Tarifas de Trump

O crescimento na receita tarifária ocorre após a imposição de uma tarifa de 10% sobre importações provenientes de diversos países em abril, além da elevação de taxas já existentes sobre produtos como aço, alumínio, automóveis e bens chineses, desde o início do novo mandato de Trump.

Nesta semana, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse em uma reunião de gabinete que a expectativa é de que a arrecadação com tarifas possa ultrapassar US$ 300 bilhões até o fim do ano fiscal.

Economistas, no entanto, alertam para possíveis impactos sobre os fluxos de comércio global caso as medidas se mantenham por um período prolongado.

As receitas do governo federal cresceram 7% no período, impulsionadas pelo aumento na arrecadação de impostos sobre pessoas físicas, favorecida por ganhos de emprego e renda. Em contrapartida, houve queda nos impostos pagos por empresas, o que, segundo o Tesouro, pode estar relacionado à expectativa de deduções previstas em um novo pacote fiscal proposto pela Casa Branca.

Os pagamentos de juros da dívida pública totalizaram US$ 921 bilhões no último ano, superando os US$ 868 bilhões do período anterior. Com o aumento dessa despesa, Trump voltou a pedir que o Federal Reserve reduza as taxas de juro, com o argumento de que a medida poderia aliviar os encargos financeiros do governo.