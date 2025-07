Dólar sobe mais de 2% em semana de 'tarifaço' e vai a R$ 5,54

O dólar opera em alta de 0,04% nesta sexta-feira, 11, cotado a R$ 5,547, depois de oscilar entre R$ 5,541 e R$ 5,592.

Investidores continuaram atentos à nova escalada da guerra comercial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O pano de fundo da sessão foi uma maior aversão a ativos mais arriscados no exterior, afetando o real.

O republicano anunciou ontem à noite uma tarifa de 35% sobre produtos importados do Canadá, com início em 1º de agosto, e sinalizou que novas tarifas de 15% a 20% podem ser impostas a diversos parceiros comerciais nos próximos dias. Ele também confirmou uma alíquota de 50% sobre todas as importações de cobre, o que elevou os custos para compradores americanos.

Com os comentários do republicano, os mercados retomaram as especulações de que o prazo de 1º de agosto estipulado por Trump para o fechamento de acordos comerciais seja o início de uma guerra comercial total, fomentando ainda mais a fuga de ativos de risco.

Aos produtos brasileiros, Trump anunciou na quarta-feira a imposição de uma taxa de 50%. O mercado nacional aguarda novidades sobre como o governo reagirá à ofensiva, seja com retaliações, seja avançando em negociações comerciais.

Por aqui, novos dados econômicos também ficaram no radar. O IBGE informou que o volume de serviços cresceu pelo quarto mês consecutivo em maio, ainda que abaixo do esperado, mostrando resiliência em meio à expectativa de desaceleração da economia. Já o Ministério da Fazenda revisou para cima a previsão para o crescimento do país neste ano, projetando o crescimento do PIB em 2,5%, ante previsão de 2,4% feita em maio. Para 2026, a estimativa passou de 2,5% para 2,4%.

“As incertezas fiscais e as discussões sobre o IOF também contribuem para o ambiente de cautela. A valorização do petróleo e do minério de ferro ofereceu algum alívio no final da sessão marcada por alta volatilidade”, afirma Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.