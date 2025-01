'DeepSeek deve servir de alerta às empresas americanas', diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na noite desta segunda-feira, 27, que o modelo de inteligência artificial (IA) chinês DeepSeek precisa servir de alerta para as empresas norte-americanas.

"Nos últimos dias, venho lendo sobre as companhias chinesas. Uma em particular fez um método mais rápido e muito menos caro para lidar com a IA. Isso é bom", disse Trump, ao se dirigir a membros do Partido Republicano na Flórida nesta noite. "Você não precisa gastar tanto dinheiro. Já fiz isso como chefe."

Segundo Trump, o alerta é para que as empresas americanas foquem em competir para ganhar na disputa pela primazia das tecnologias de IA.

"Temos os melhores cientistas da computação do mundo. Até a liderança chinesa me disse isso", afirmou. "É muito incomum quando vemos alguém surgir com a ideia que nós tradicionalmente temos primeiro. Eu diria que pode ser um desenvolvimento positivo. Em vez de gastar bilhões e bilhões, gastaremos menos e teremos a mesma solução."

Essa é a primeira declaração do presidente dos EUA após as ações de big techs caírem significativamente nesta segunda-feira.

Pressão chinesa no setor de IA

O efeito do modelo de inteligência artificial produzido pela startup chinesa DeepSeek sacudiu o mercado financeiro.

Segundo a Bloomberg, as empresas de tecnologia dos EUA e da Europa perderam cerca de US$ 1 trilhão em valor de mercado nesta segunda-feira, 27.

As ações de gigantes como Nvidia, Oracle, Meta e Alphabet recuaram, com perdas coletivas estimadas em US$ 1 trilhão para o setor de tecnologia nos EUA e Europa.

Além de superar a rival OpenAI na loja de aplicativos da Apple, a DeepSeek enfrenta ceticismo sobre seus números de custo operacional.

Apesar de afirmar que o treinamento de seu modelo mais avançado custou menos de US$ 6 milhões, analistas da Bernstein sugerem que os valores reais podem ser muito maiores -- uma vez que os US$ 6 milhões não considerariam os custos de pesquisa e desenvolvimento, por exemplo.

Seja como for, o mercado entendeu que o custo da empresa chinesa para a IA seria muito menor do que os métodos utilizados por suas concorrentes americanas.

O que é DeepSeek?

O lançamento do modelo de inteligência artificial (IA) chinês DeepSeek R1 está mudando muitos paradigmas sobre o que é necessário para atingir performances de ponta no universo dos chatbots.

Desenvolvido com um orçamento significativamente menor do que concorrentes como o ChatGPT e Claude, o modelo open source conseguiu rivalizar com um custo estimado entre 3% e 5% do modelo proprietário da OpenAI.

A notícia gerou uma corrida frenética de desenvolvedores no mundo, com o modelo DeepSeek R1 sendo baixado mais de 109 mil vezes no HuggingFace, a principal plataforma de modelos open source, e na qual é possível acessar, por exemplo, o modelo Llama da Meta