Dalai Lama chega a Nova York para tratamento nos joelhos

Em meio ao fervor de centenas de pessoas, o Dalai Lama, líder espiritual tibetano de 88 anos, chegou neste domingo (23) a Nova York, onde deve se submeter a uma cirurgia de joelho, afirma a AFP.

No início de junho, seu escritório em Dharamsala, cidade situada aos pés do Himalaia no norte da Índia, onde está exilado desde 1959, anunciou que o Dalai Lama viajaria aos Estados Unidos para receber "tratamento nos joelhos".

Segundo a agenda publicada por seu escritório, Tenzin Gyatso, seu nome real, não tem nenhuma atividade prevista até 6 de setembro.

Centenas de fiéis, muitos vestidos com o traje típico tibetano, aguardavam sob um calor sufocante nos arredores do Hotel Park Hyatt, próximo do Central Park, desde as primeiras horas da manhã para ver seu líder espiritual e receber sua "bênção", em meio a fortes medidas de segurança.

"Me senti realmente poderosa quando o vi!", afirmou Tenzin Pasang, que, como muitos tibetanos, tem o primeiro nome do carismático Dalai, a quem viu pela terceira vez.

"Todo o mundo estava muito emocionado já que é nosso líder", disse à AFP uma jovem de 18 anos nascida nos Estados Unidos.

1 /7 Narendra Modi: premiê indiano durante comício em Pushkar (Índia, em abril e maio, vencida por Narendra Modi)

2 /7 (MEXICO-ELECTION-VOTE-SHEINBAUM)

3 /7 A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, dá uma coletiva de imprensa na sede da CDU, em Berlim, em 10 de junho de 2024, um dia após as eleições para o Parlamento Europeu (Parlamento Europeu, de 6 a 9 de junho)

4 /7 O presidente da França, Emmanuel Macron em transmissão ao vivo (França (eleições legislativas), em 30 de junho e 7 de julho, convocadas por Emmanuel Macron)

5 /7 Sunak (Reino Unido, em 4 de julho, convocadas pelo premiê Rishi Sunak)

6 /7 Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, em seu programa de TV, "Con Maduro+" (Venezuela, em 28 de julho; Nicolás Maduro disputa um novo mandato)

7/7 O presidente Joe Biden e o ex-presidente Donald Trump, principais competidores das eleições 2024 (Estados Unidos, em 5 de novembro, terá disputa entre Donald Trump e Joe Biden)

Sobre a agenda do líder tibetano

Antes de viajar a Nova York, o líder espiritual tibetano recebeu na quarta-feira em Dharamsala um grupo de legisladores americanos, entre eles a ex-presidente democrata da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi.

O Congresso americano aprovou recentemente um texto que incentiva Pequim a retomar o diálogo com os dirigentes tibetanos, interrompido desde 2010.

Pequim, que defende que o Tibete faz parte de seu território, denunciou o que classificou de "ingerência externa" e pediu "encarecidamente" que os Estados Unidos "reconheçam a natureza separatista antichinesa do grupo" do Dalai Lama.

A China anexou o Tibete em 1950 e muitos exilados tibetanos temem que Pequim nomeie um sucessor do Dalai para consolidar sua influência nesse território do Himalaia.

O Dalai Lama, que fugiu de seu país em 1959, pôs fim em 2019 aos poderes políticos de seu status, que cedeu a um governo tibetano no exílio eleito democraticamente.