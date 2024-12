Cuba sofre terceiro apagão geral em menos de três meses

1/6 O Ministro de Energia e Minas de Cuba, Vicente de La O Levy, dá uma entrevista coletiva em Havana em 20 de outubro de 2024. O governo de Cuba disse no domingo que o serviço de eletricidade será restaurado na noite de segunda-feira para a maior parte do país atingido por uma enorme queda de energia poucos dias antes da chegada esperada do furacão Oscar (O Ministro de Energia e Minas de Cuba, Vicente de La O Levy, dá uma entrevista coletiva em Havana em 20 de outubro de 2024. O governo de Cuba disse no domingo que o serviço de eletricidade será restaurado na noite de segunda-feira para a maior parte do país atingido por uma enorme queda de energia poucos dias antes da chegada esperada do furacão Oscar)

2/6 Pessoas esperam na rua durante a terceira noite de um apagão nacional em Havana, em 20 de outubro de 2024. O presidente cubano Miguel Díaz-Canel alertou no domingo que agirá com "rigor" contra aqueles que tentarem perturbar a ordem pública, em meio a um apagão total que manteve a ilha na escuridão por três noites (Pessoas esperam na rua durante a terceira noite de um apagão nacional em Havana, em 20 de outubro de 2024. O presidente cubano Miguel Díaz-Canel alertou no domingo que agirá com "rigor" contra aqueles que tentarem perturbar a ordem pública, em meio a um apagão total que manteve a ilha na escuridão por três noites)

3/6 Um membro do conselho trabalha em um poste de luz durante o terceiro dia de uma grande queda de energia em Havana, em 20 de outubro de 2024. O furacão Oscar atingiu uma localidade em Baracoa, no leste de Cuba, quando a ilha se prepara para sua terceira noite de apagão, que as autoridades pretendiam resolver sem sucesso (Um membro do conselho trabalha em um poste de luz durante o terceiro dia de uma grande queda de energia em Havana, em 20 de outubro de 2024. O furacão Oscar atingiu uma localidade em Baracoa, no leste de Cuba, quando a ilha se prepara para sua terceira noite de apagão, que as autoridades pretendiam resolver sem sucesso)

4/6 Uma mulher é iluminada por seu celular durante a terceira noite de um apagão nacional em Havana, em 20 de outubro de 2024. O presidente cubano Miguel Díaz-Canel alertou no domingo que agirá com "rigor" contra aqueles que tentarem perturbar a ordem pública, em meio a um apagão total que manteve a ilha na escuridão por três noites (Uma mulher é iluminada por seu celular durante a terceira noite de um apagão nacional em Havana, em 20 de outubro de 2024. O presidente cubano Miguel Díaz-Canel alertou no domingo que agirá com "rigor" contra aqueles que tentarem perturbar a ordem pública, em meio a um apagão total que manteve a ilha na escuridão por três noites)

5/6 Cubanos usam panelas para exigir eletricidade durante a terceira noite de um apagão nacional em Havana, em 20 de outubro de 2024. O presidente cubano Miguel Díaz-Canel alertou no domingo que agirá com "rigor" contra aqueles que tentarem perturbar a ordem pública, em meio a um apagão total que manteve a ilha na escuridão por três noites (Cubanos usam panelas para exigir eletricidade durante a terceira noite de um apagão nacional em Havana, em 20 de outubro de 2024. O presidente cubano Miguel Díaz-Canel alertou no domingo que agirá com "rigor" contra aqueles que tentarem perturbar a ordem pública, em meio a um apagão total que manteve a ilha na escuridão por três noites)