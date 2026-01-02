Crise com EUA sobre canal foi superada, diz presidente do Panamá

O presidente do Panamá, José Raúl Mulino, declarou nesta sexta-feira, 2, que está superada a crise diplomática com os Estados Unidos em torno do Canal do Panamá, após as ameaças feitas em 2025 pelo então presidente norte-americano Donald Trump de retomar o controle da via interoceânica.

As declarações de Trump, feitas ao longo do ano passado, baseavam-se na alegação de que a China exerceria influência sobre o canal por meio da empresa de Hong Kong Hutchison Holdings, responsável pela operação, sob concessão, de dois portos estratégicos — um no Pacífico e outro no Atlântico.

A postura de Washington gerou apreensão no Panamá, tradicional aliado dos Estados Unidos. Em meio às tensões, o governo norte-americano chegou a defender, sem sucesso, a travessia gratuita de seus navios pelo canal, medida vetada por tratados bilaterais que regulam o uso da rota marítima.

Relação entre Estados Unidos e Panamá

Em discurso de início de ano na Assembleia Nacional, Mulino afirmou que o país avançou para uma nova etapa na relação bilateral.

“O Panamá caminhou para uma relação de respeito, recuperação da confiança, trabalho conjunto e amizade. O canal seguiu sendo panamenho e assim continuará sendo”, afirmou o presidente.

Segundo Mulino, a normalização das relações foi resultado de uma atuação diplomática firme e gradual. Ele destacou ainda que o Panamá atualmente colabora “ativamente” com os Estados Unidos no combate ao crime internacional.

“Ficaram para trás os maus presságios e as declarações retumbantes com visão de curto prazo”, disse, em referência a críticas feitas durante o período de tensão.

Canal do Panamá: saiba a história

O Canal do Panamá foi construído e inaugurado pelos Estados Unidos em 1914, mas transferido ao controle panamenho em 31 de dezembro de 1999, conforme acordos bilaterais.

Os tratados estabelecem que todas as embarcações, independentemente da nacionalidade, devem pagar pedágio de acordo com a capacidade e o tipo de carga transportada.

Durante a crise, Panamá e Estados Unidos firmaram acordos de segurança que autorizaram a realização de exercícios militares norte-americanos em território panamenho por um período de três anos. Nesse contexto, o Exército dos EUA conduziu três manobras conjuntas com a polícia local, em meio à crise regional envolvendo a Venezuela. Novos exercícios estão previstos para este ano.

Paralelamente, a Hutchison Holdings aceitou vender os terminais portuários do canal a um consórcio liderado pela gestora americana BlackRock, embora a transação ainda não tenha sido concluída. O contrato de concessão dos portos, que também foi alvo de questionamentos judiciais, tem sido criticado por autoridades panamenhas de alto escalão.