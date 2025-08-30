Mundo

Navio de guerra americano entra no Canal do Panamá rumo ao Caribe

Três navios lança-mísseis americanos devem se posicionar em águas internacionais nos próximos dias perto do limite com a Venezuela

Lake Erie: tem 173 metros de comprimento por 10 metros de largura, com 9.800 toneladas, e tem como base o porto de San Diego, na Califórnia (Martin BERNETTI / AFP/AFP Photo)

AFP
Agência de notícias

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 09h11.

O navio lança-mísseis americano USS Lake Erie entrou na sexta-feira à noite no Canal do Panamá procedente do Pacífico e rumo ao Caribe, em meio a uma mobilização naval de Washington perto das costas da Venezuela.

O cruzador passou pela eclusa de Pedro Miguel às 21h30 locais (23h30 de Brasília) e prosseguiu a viagem em direção ao Atlântico, em uma travessia de 80 km que dura quase oito horas.

O Lake Erie, com o número 70 pintado no casco, permaneceu os dois últimos dias atracado em um cais no porto de Rodman, na entrada do lado Pacífico do canal.

Algumas famílias surpresas observaram a passagem do navio de guerra em Pedro Miguel de um mirante.

"Não sabia que o navio passaria. Viemos por acaso e o observamos. Fiquei surpreso", disse à AFP Alfredo Cedeño, um técnico em saúde de 32 anos que estava com três parentes no local e fotografou o cruzador com o smartphone.

O governo dos Estados Unidos acusa o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, de liderar um cartel de drogas e aumentou para 50 milhões de dólares a recompensa por sua captura.

Três navios lança-mísseis americanos devem se posicionar em águas internacionais nos próximos dias perto do limite com a Venezuela, como parte do que Washington afirma que são operações de combate ao narcotráfico internacional.

Como contrapartida, Caracas anunciou na segunda-feira a mobilização de 15.000 membros de suas forças de segurança na fronteira com a Colômbia para operações contra o narcotráfico.

Além disso, a Venezuela informou na terça-feira que vai patrulhar suas águas territoriais com drones e navios da Marinha. Maduro também afirmou que o país conta com 4,5 milhões de milicianos para responder às "ameaças" dos Estados Unidos, mas analistas questionem o número.

O Lake Erie tem 173 metros de comprimento por 10 metros de largura, com 9.800 toneladas, e tem como base o porto de San Diego, na Califórnia.

