Corrida de touros na Espanha deixa seis feridos; veja vídeo

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas durante o último dia do tradicional e polêmico festival de corrida de touros nas ruas de Pamplona, no norte da Espanha, nesta sexta-feira. Segundo autoridades locais, os feridos foram hospitalizados, mas não correm risco de vida.

"Seis pessoas foram levadas ao hospital com ferimentos", disse o porta-voz da Cruz Vermelha, José Aldaba, à televisão pública espanhola. Ele acrescentou que "nenhum dos ferimentos parece ser grave" e que "para um 7 de julho, que ainda é um dos mais lotados, foi uma corrida 'limpa'".

O festival de San Fermín, no qual touros são soltos pelas ruas da cidade espanhola, acontece anualmente e reúne milhões de pessoas, entre turistas e espanhóis das elites do país europeu.

Ao longo de oito dias, os touros de diferentes proprietários locais percorrem 875 metros atrás de milhares de pessoas que se aventuram a correr com os animais. A festa é televisionada e transmitida ao vivo pelo canal estatal da Espanha.

¿Has visto el primer encierro de #SanFermín? Seguro que no con estas vistas 😊 Trabajamos desde el aire 🚁 en estas fiestas de #Pamplona para velar por tu #Seguridad#SomosTuPolicía pic.twitter.com/Sqw9FXWCN2 — Policía Nacional (@policia) July 7, 2024

No ano passado, quando a corrida de touros em Pamplona foi retomada após uma pausa de dois anos durante a pandemia do coronavírus, quase 1,7 milhão de pessoas visitaram Pamplona. Este ano, são esperados um público maior já que após todas as restrições da COVID-19 foram suspensas.

Festival de Pamplona

Na corrida de sexta-feira, seis touros guiados por seis bois domesticados percorreram as ruas de Pamplona por cerca de dois minutos e 30 segundos antes de chegarem a uma praça de touros, enquanto corredores de touros experientes correram à frente deles antes de correr para o lado no último momento.

Os touros participantes são mortos à tarde por toureiros profissionais. No total, oito dessas corridas estão programadas para este festival, que também conta com eventos culturais, além de muita bebida e comida.

O festival de Pamplona é frequentemente criticado por ativistas dos direitos dos animais por envolver crueldade contra os animais envolvidos.