Coreia do Sul vai explorar reserva que pode ter 14 bilhões de barris de petróleo

O desenvolvimento comercial dessa reserva foi concluído em 2021, falou Yoon Suk-yeol. As perspectivas das possíveis novas reservas são animadores. Se as previsões se concretizarem, elas podem abastecer o país de gás por 29 anos. No caso do petróleo, equivalente a quatro anos de consumo.

A Coreia do Sul é a quarta maior compradora mundial de petróleo bruto e gás, de acordo com a Korea National Oil Corporation (KNOC), e a nona maior consumidora de energia do mundo.

O cenário animou os investidores locais. As ações da SK Innovation subiram mais de 10%, a Korea Gas Corporation disparou 30%, a SK Gas subiu mais de 17% e a Daesung Energy subiu mais de 27%.