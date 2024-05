Coreia do Sul, China e Japão farão primeiro encontro desde 2019

Os líderes de Coreia do Sul, China e Japão se encontrarão no primeiro encontro trilateral dos países desde 2019. A reunião vai acontecer em Seul nos dias 26 e 27 de maio, anunciou o governo sul-coreano. As informações são da Reuters.

O presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, manterá conversas bilaterais com o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, e com o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, no domingo, antes de sua reunião tripartite na segunda-feira, informou o conselheiro adjunto de segurança nacional, Kim Tae-hyo.

Os três adotarão uma declaração conjunta sobre seis áreas, incluindo economia e comércio, ciência e tecnologia, intercâmbios entre pessoas, saúde e envelhecimento da população.

"Esta cúpula será um ponto de inflexão para restaurar e normalizar completamente o sistema de cooperação trilateral, ao mesmo tempo em que proporcionará uma oportunidade de garantir o impulso para uma cooperação prática e voltada para o futuro, da qual os povos dos três países possam sentir os benefícios", disse Kim em uma coletiva de imprensa.

Os vizinhos concordaram em realizar uma cúpula todos os anos a partir de 2008 para impulsionar a cooperação regional, mas a iniciativa foi interrompida por rixas bilaterais e pela pandemia da COVID-19. Sua última cúpula foi no final de 2019.

Momento de tensão

A cúpula ocorre num momento em que a Coreia do Sul e o Japão têm trabalhado para melhorar as relações azedadas por disputas históricas e, ao mesmo tempo, aprofundam uma parceria de segurança com os Estados Unidos em meio à crescente rivalidade sino-americana.

Pequim já havia alertado que os esforços de Washington para intensificar as relações com Seul e Tóquio poderiam alimentar a tensão e o confronto na região.

Coreia do Sul e Japão também advertiram contra qualquer tentativa de mudar à força o status quo de Taiwan, enquanto a China criticou na terça-feira a decisão de comgressostas sul-coreanos e japoneses de comparecer à posse do presidente taiwanês Lai Ching-te. Nesta quinta, a China iniciou um grande exercício militar na região como forma de "punir os provocadores".

Espera-se que os três países também discutam os programas de armas em desenvolvimento da Coreia do Norte.