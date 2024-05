Coreia do Sul debate criar ministério para aumentar nascimento de bebês

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, afirmou nesta quinta-feira que deseja criar um novo ministério para reverter a queda na taxa de natalidade no país asiático, ameaçado por uma crise demográfica.

"Peço a cooperação do Parlamento para revisar a organização do governo e criar um Ministério do Planejamento contra a baixa taxa de natalidade", declarou em um discurso à nação.

O governo investiu bilhões de dólares para incentivar o aumento da taxa de natalidade, mas em 2023 o país registrou apenas 230.000 nascimentos, o menor número desde o início da série estatística em 1970.

A taxa de fecundidade (o número de filhos que se espera que uma mulher deve ter) caiu para 0,72, longe dos 2,1 necessários para manter a população atual de 51 milhões de habitantes.

O resultado deixa a Coreia do Sul como o país com a menor taxa da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) e também como a nação onde as mulheres têm o primeiro filho mais tarde, com 33,6 anos em média.

A baixa taxa de natalidade combinada com a longa expectativa de vida dos sul-coreanos, uma das mais elevadas do mundo, gera uma ameaça de crise demográfica no país.

Os bilhões de dólares destinados a subsídios econômicos para os pais, serviços de cuidados infantis e ajudas para tratamentos contra a infertilidade não conseguiram conter o declínio.