Coreia do Norte diz que há esperança de paz e cúpula com o Sul

A Coreia do Norte está disposta a considerar outra cúpula entre-Coreias desde que o respeito mútuo entre os rivais seja assegurado, afirmou a agência de notícias estatal KCNA neste sábado, citando Kim Yo Jong, irmã do líder norte-coreano Kim Jong Un.

Fique por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo. Assine a EXAME.

Os comentários acontecem apenas um dia depois de a Coreia do Norte pedir que Estados Unidos e Coreia do Sul abandonassem o que chamou de política hostil e dois pesos e duas medidas em relação a ela, para que discussões formais possam ser realizadas para encerrar a Guerra das Coreias entre 1950 e 1953.

A Guerra da Coreia terminou com um armistício, mas não com um tratado de paz, deixando forças da ONU lideradas pelos EUA tecnicamente ainda em guerra com a Coreia do Norte.

A questão de encerrar formalmente a guerra tem sido complicada pela busca da Coreia do Norte por armas nucleares.

“Acho que apenas quando a imparcialidade e a atitude de respeitar um ao outro forem mantidas pode haver uma compreensão tranquila entre o norte e o sul”, disse Kim Yo Jong.

Discussões construtivas oferecem a chance de soluções significativas e de sucesso para questões como “o restabelecimento de um escritório de relações norte-sul e a cúpula norte-sul, sem falar da oportuna declaração do término da guerra”, disse Kim.

Em discurso à Assembleia Geral da ONU na terça-feira, o presidente sul-coreano Moon Jae-in repetiu um apelo pelo fim formal da guerra, mas depois disse que o tempo estava acabando para conseguir um progresso desses antes do fim do seu mandato em maio.