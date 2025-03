Conservador Christian Stocker assume como chanceler da Áustria Stocker assumiu o cargo de chefe de Governo em uma cerimônia no Palácio Hofburg de Viena

O líder do partido social-democrata austríaco SPÖ, Andreas Babler, o líder do partido conservador ÖVP, Christian Stocker, e a líder do partido liberal NEOS, Beate Meinl-Reisinger (AFP)