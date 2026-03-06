Conheça 10 bilionárias chinesas que construíram suas próprias fortunas

Agência
Publicado em 6 de março de 2026 às 15h22.
A China e Hong Kong concentram 18 das 50 mulheres mais ricas do mundo que construíram a própria fortuna, segundo a edição 2025 da Forbes. O número empata com os Estados Unidos e mantém a região chinesa entre os principais polos globais de bilionárias self-made. Levantamentos anteriores do Hurun Report já indicaram a predominância chinesa nesse grupo, em alguns anos com mais da metade da lista global.
Entre os principais setores estão a indústria farmacêutica, manufatura de componentes eletrônicos, petroquímica e mercado imobiliário, segmentos que concentram algumas das maiores empresas privadas do país e forte inserção nas cadeias globais de suprimentos.
A seguir, dez bilionárias chinesas que construíram suas próprias fortunas e influenciam setores globais.
Fundadora e presidente da Hansoh Pharmaceutical, construiu fortuna no desenvolvimento de medicamentos com foco em oncologia e doenças crônicas. É presença recorrente entre as mulheres mais ricas do setor farmacêutico global. Seu patrimônio é estimado em US$17,5 bilhões.
Presidente da Luxshare Precision Industry, iniciou a carreira como operária na cadeia da Foxconn. Hoje lidera uma das principais fornecedoras globais de componentes para a indústria eletrônica. Patrimônio estimado em aproximadamente US$10,6 bilhões.
3. Zhou Qunfei
Fundadora da Lens Technology, transformou a companhia em uma das maiores fabricantes de vidro de precisão para smartphones. A empresa fornece componentes para marcas globais como a Apple e Tesla. Fortuna estimada em cerca de US$10 bilhões.
Fundadora da Lingyi iTech, construiu a empresa na cadeia global de componentes para smartphones e tablets. Patrimônio estimado em cerca de US$9,1 bilhões.
Presidente da Hengli Petrochemical, lidera um dos maiores grupos privados de petroquímicos e poliéster da Ásia. Patrimônio estimado em cerca de US$7,3 bilhões.
Cofundadora da Longfor Group, construiu um dos maiores grupos imobiliários privados da China, com atuação em desenvolvimento residencial e gestão de propriedades. Patrimônio estimado em aproximadamente US$6,4 bilhões.
Fundadora do Fuwah International Group, consolidou patrimônio nos setores imobiliário e hoteleiro, com forte presença em Pequim. Seu patrimônio é estimado em cerca de US$6 bilhões.
Fundadora da Bloomage Biotechnology, atua na produção de ácido hialurônico utilizado em cosméticos e aplicações médicas, com exportações para diversos mercados. Fortuna estimada em aproximadamente US$2,8 bilhões.
Fundadora da Beijing Orient Landscape, expandiu a companhia no setor de infraestrutura ambiental e projetos urbanos. Patrimônio estimado em aproximadamente US$1,3 bilhão.
Empresária ligada ao setor educacional, é uma das principais acionistas da empresa de treinamento para concursos públicos Offcn Education. Fortuna estimada em cerca de US$1,1 bilhão.