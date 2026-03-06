Conheça 10 bilionárias chinesas que construíram suas próprias fortunas

A China e Hong Kong concentram 18 das 50 mulheres mais ricas do mundo que construíram a própria fortuna, segundo a edição 2025 da Forbes. O número empata com os Estados Unidos e mantém a região chinesa entre os principais polos globais de bilionárias self-made. Levantamentos anteriores do Hurun Report já indicaram a predominância chinesa nesse grupo, em alguns anos com mais da metade da lista global.

Entre os principais setores estão a indústria farmacêutica, manufatura de componentes eletrônicos, petroquímica e mercado imobiliário, segmentos que concentram algumas das maiores empresas privadas do país e forte inserção nas cadeias globais de suprimentos.

A seguir, dez bilionárias chinesas que construíram suas próprias fortunas e influenciam setores globais.

1. Zhong Huijuan

Fundadora e presidente da Hansoh Pharmaceutical, construiu fortuna no desenvolvimento de medicamentos com foco em oncologia e doenças crônicas. É presença recorrente entre as mulheres mais ricas do setor farmacêutico global. Seu patrimônio é estimado em US$17,5 bilhões.

2. Wang Laichun

Presidente da Luxshare Precision Industry, iniciou a carreira como operária na cadeia da Foxconn. Hoje lidera uma das principais fornecedoras globais de componentes para a indústria eletrônica. Patrimônio estimado em aproximadamente US$10,6 bilhões.

3. Zhou Qunfei

Fundadora da Lens Technology, transformou a companhia em uma das maiores fabricantes de vidro de precisão para smartphones. A empresa fornece componentes para marcas globais como a Apple e Tesla. Fortuna estimada em cerca de US$10 bilhões.

4. Zeng Fangqin

Fundadora da Lingyi iTech, construiu a empresa na cadeia global de componentes para smartphones e tablets. Patrimônio estimado em cerca de US$9,1 bilhões.

5. Fan Hongwei

Presidente da Hengli Petrochemical, lidera um dos maiores grupos privados de petroquímicos e poliéster da Ásia. Patrimônio estimado em cerca de US$7,3 bilhões.

6. Wu Yajun

Cofundadora da Longfor Group, construiu um dos maiores grupos imobiliários privados da China, com atuação em desenvolvimento residencial e gestão de propriedades. Patrimônio estimado em aproximadamente US$6,4 bilhões.

7. Chen Lihua

Fundadora do Fuwah International Group, consolidou patrimônio nos setores imobiliário e hoteleiro, com forte presença em Pequim. Seu patrimônio é estimado em cerca de US$6 bilhões.

8. Zhao Yan

Fundadora da Bloomage Biotechnology, atua na produção de ácido hialurônico utilizado em cosméticos e aplicações médicas, com exportações para diversos mercados. Fortuna estimada em aproximadamente US$2,8 bilhões.

9. He Qiaonv

Fundadora da Beijing Orient Landscape, expandiu a companhia no setor de infraestrutura ambiental e projetos urbanos. Patrimônio estimado em aproximadamente US$1,3 bilhão.

10. Lu Zhongfang

Empresária ligada ao setor educacional, é uma das principais acionistas da empresa de treinamento para concursos públicos Offcn Education. Fortuna estimada em cerca de US$1,1 bilhão.