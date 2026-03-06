China inicia construção da maior fábrica offshore de petróleo e gás da Ásia

A construção da maior unidade cilíndrica de produção, armazenamento e descarga de petróleo (FPSO) da Ásia começou nesta quinta-feira (6) em Qingdao. O equipamento integra o projeto de desenvolvimento do campo petrolífero Kaiping Sul e foi projetado e construído de forma independente pela China para operar em águas profundas.

A FPSO é uma unidade flutuante usada na exploração offshore de petróleo e gás. O sistema reúne em uma única estrutura as etapas de extração, processamento, armazenamento e transferência de petróleo e gás. Por esse motivo, o setor costuma chamar esse tipo de instalação de “fábrica offshore”.

O modelo iniciado em Qingdao terá deslocamento superior a 170 mil toneladas quando totalmente carregado. A unidade também contará com capacidade máxima de armazenamento de 122 mil metros cúbicos de petróleo. Além disso, o convés de processo terá diâmetro externo de 110 metros e área equivalente a cerca de 23 quadras padrão de basquete. Segundo os dados do projeto, o peso do casco e o diâmetro do convés ocupam a primeira posição mundial entre equipamentos semelhantes.

De acordo com Shu Wei, gerente-geral de construção do projeto do campo petrolífero Kaiping na Offshore Oil Engineering Co., Ltd., a unidade foi projetada para operar por até 30 anos sem necessidade de retorno ao estaleiro para docagem. Ele afirma que o projeto superou desafios técnicos na concepção, construção e instalação de equipamentos flutuantes cilíndricos de grande porte destinados a águas profundas. Além disso, o sistema inclui mais de dez equipamentos-chave desenvolvidos na China e 15 módulos inteligentes.

Após a conclusão, a unidade deverá se tornar a maior e mais pesada FPSO cilíndrica da Ásia, além de apresentar a maior capacidade de processamento de petróleo e gás e o maior nível de automação entre equipamentos desse tipo na região.

Esse tipo de plataforma também apresenta vantagens operacionais. A estrutura cilíndrica permite melhor aproveitamento do espaço interno e maior capacidade de armazenamento em comparação com modelos convencionais. Por isso, empresas utilizam esse formato com frequência em projetos localizados em águas profundas e áreas com condições marítimas complexas.

A unidade será instalada no campo petrolífero Kaiping Sul, localizado na Bacia da Foz do Rio das Pérolas, a cerca de 300 quilômetros de Shenzhen. A área possui profundidade média superior a 500 metros. Segundo dados do projeto, o campo conta com reservas comprovadas superiores a 100 milhões de toneladas e representa a maior descoberta independente de petróleo em águas profundas feita pela China.

Wang Huoping, vice-gerente do projeto de desenvolvimento do campo Kaiping na CNOOC Shenzhen Branch, afirmou que a área apresenta características de águas profundas, reservatórios profundos e nova fronteira de exploração. Segundo ele, o projeto adotará uma estratégia de desenvolvimento simultâneo de produção e avaliação geológica.

O plano inclui a construção da FPSO cilíndrica, sistemas de dutos e cabos submarinos e mais de 30 árvores submarinas de produção. Além disso, o projeto prevê um sistema de desenvolvimento totalmente submarino baseado em um “centro de águas profundas” conectado a uma rede de poços.

Nos últimos anos, a produção offshore tem ampliado a oferta de petróleo na China. Durante o período do 14º Plano Quinquenal da China, a produção de petróleo e gás manteve crescimento estável. Nesse contexto, o petróleo offshore respondeu por mais de 60% do aumento anual da produção nacional nos últimos cinco anos.