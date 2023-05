Confiança de empresas chinesas aumenta após conquistas econômicas em 2022

O Índice de Gerentes de Compras da China (PMI), indicador que mede a manufatura do país, superou as expectativas ao atingir 52,6 em fevereiro, uma alta de 11 anos, segundo dados do Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) chinês, divulgados na quarta-feira, 02.

O PMI de fevereiro teve um aumento de 2,5 pontos em relação a janeiro, superando a previsão de 50,5 emitida pela Reuters. Em janeiro, o PMI estava em 50,1, acima dos 47 em dezembro. Uma leitura acima de 50 indica expansão, enquanto uma abaixo aponta para contração.

Os analistas observaram que o desempenho melhor do que o esperado sinalizou uma recuperação adicional na economia do país, e eles esperam que a figura permaneça em território de expansão nos próximos meses em meio a um aumento na demanda de mercado, logística e operações industriais.

A rápida expansão ocorreu com a aceleração da retomada da produção fabril após as férias do Ano Novo Chinês, enquanto o impacto persistente da epidemia gradualmente mudou, de acordo com Zhao Qinghe, um estatístico sênior do NBS.

O subíndice que rastreia a produção alcançou 56,7 em fevereiro, um aumento mensal de 6,9 pontos, enquanto a figura para novos pedidos cresceu 3,2 pontos para 54,1.

Recuperação

A economia da China está se recuperando à medida que as principais perturbações da epidemia estão diminuindo, o que anteriormente reduziu as expectativas do mercado e atrasou as compras pelas empresas, disse Hu Qimu, secretário-geral adjunto do Fórum de Integração de Economias Digitais-Reais 50, ao Global Times na quarta-feira.

Hu disse que a China tem seguido estratégias relacionadas a investimentos, consumo e exportações desde o segundo semestre de 2022, juntamente com o aumento da demanda interna e o desenvolvimento da economia digital, visando se proteger contra possíveis ventos contrários em meio à demanda externa enfraquecida este ano.

Em comparação com algumas economias ocidentais que constantemente adotam aumentos agressivos de taxas, a China tem reduzido as taxas de juros, oferecendo forte suporte às empresas domésticas além de políticas já implementadas, disse Dong Dengxin, diretor do Instituto de Finanças e Valores Mobiliários da Universidade de Ciência e Tecnologia de Wuhan, ao Global Times na quarta-feira.

O PMI para grandes empresas aumentou 1,4 pontos para 53,7, enquanto a leitura para pequenas empresas aumentou 4 pontos para 51,2. O PMI para pequenas empresas voltou ao território de expansão pela primeira vez desde maio de 2021.

Confiança

A confiança otimista das empresas chinesas também vem à medida que o país conquistou realizações econômicas difíceis em 2022, apesar de lidar com fatores externos complexos, disse Dong.

A confiança crescente das empresas chinesas vem também do fato de que o país alcançou conquistas econômicas importantes em 2022, apesar de lidar com fatores externos complexos, disse Dong.

De acordo com o NBS, o PIB da China ultrapassou os 100 trilhões de yuans (US$ 14,55 trilhões) pelo terceiro ano consecutivo em 2022, apesar dos desafios externos complexos.

Em fevereiro, o PMI não manufatureiro ficou em 56,3, com leituras para o setor de serviços e a indústria da construção subindo à medida que a construção de grandes projetos foi iniciada ou retomada.

Investimento

O total de investimentos que foram divulgados por 18 províncias e regiões para projetos domésticos recentemente alcançou quase 10 trilhões de yuans, informou a agência de notícias Yicai.

O Ministério das Finanças irá expandir ainda mais a emissão de títulos especiais do governo local para apoiar a construção de grandes projetos domésticos.

Novas emissões que ultrapassaram 4 trilhões de yuans em 2022 apoiaram mais de 30.000 projetos, disse o vice-ministro das finanças em uma coletiva de imprensa na quarta-feira.

As ações e o yuan receberam um impulso com as novas estatísticas. O yuan offshore se fortaleceu 1% em relação ao dólar na quarta-feira.

Os três principais índices de ações da China fecharam em alta na quarta-feira, com o índice composto de Xangai ultrapassando o nível de 3.300.

No futuro, três principais fatores provavelmente afetarão o setor manufatureiro da China: a demanda externa, a recuperação do setor imobiliário e as vendas domésticas de veículos, disse Zhou Maohua, economista do Banco Everbright, em uma declaração enviada ao Global Times.

Em fevereiro, o índice que acompanha novos pedidos de exportação subiu 6,3 pontos, para 52,4, encerrando 21 meses de contração e apoiando a demanda doméstica e a recuperação de pequenas empresas, disse Wu Chaoming, vice-diretor do Instituto de Economia Internacional Chasing, ao Global Times na quarta-feira.

O PMI privado Caixin ficou em 51,6 em fevereiro, a primeira vez em território de expansão desde agosto de 2022 e a mais alta desde julho.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: Gov.cn