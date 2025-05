Conclave: novo papa pode sair a qualquer momento; assista ao vivo

A primeira rodada de votação do conclave que elegerá o sucessor do papa Francisco será divulgado em instantes. O escrutínio estava previsto para terminar por volta das 14h, e o resultado será anunciado pela chaminé da Capela Sistina. Houve um atraso, no entanto, e o resultado ainda não tinha sido revelado até 15h25. Assista abaixo:

O processo escolherá o novo governante da igreja Católica, religião que tem 1,4 bilhão de seguidores no mundo.

A fumaça solta pela chaminé da capela indicará se houve vencedor. Se for preta, mostra que nenhum nome obteve maioria. Quando vier branca, uma escolha foi feita e o novo papa será conhecido em seguida.

Tradicionalmente, a primeira votação serve para que os cardeais prestem homenagens aos colegas e para que todos se familiarizem com o processo. Assim, dificilmente um papa é escolhido no primeiro dia.

O conclave começou por volta das 13h15 em Brasília (18h15 em Roma). Antes, os cardeais entraram em procissão na Capela Sistina, cantaram hinos religiosos e prestaram um juramento antes de começar a votação. Eles ficarão isolados até o fim do processo, e a fumaça da chaminé é a única comunicação deles com o mundo exterior durante esse período.

Na parte da manhã, os cardeais participaram de uma missa, na Basílica de São Pedro, acompanhada por mais de 5.000 pessoas. Na homilia, o cardeal Giovanni Battista Re pediu a ajuda do Espírito Santo para ajudar os religiosos a fazerem uma boa escolha.

Ao todo, 133 cardeais estão no conclave. Dentre eles, sete são brasileiros. Podem participar da votação todos os cardeais com menos de 80 anos.

A partir de quinta-feira, 8, haverá até quatro votações diárias, até que um novo papa seja eleito. As primeiras serão realizadas na parte da manhã.

Como será feita a votação no conclave?

Por sorteio, três cardeais são designados "escrutinadores", outros três "infirmarii" (encarregados de recolher o voto dos purpurados doentes) e três mais como revisores para verificar a contagem.

Sentados juntos, os cardeais recebem cédulas retangulares com a frase "Eligo in Summum Pontificem" ("Elejo como Sumo Pontífice") na parte superior, com um espaço em branco abaixo. Os eleitores escrevem o nome de seu candidato à mão, "com caligrafia o mais irreconhecível possível", e dobram a cédula. Em tese, é proibido votar no próprio nome.

Cada cardeal se dirige ao altar, segurando sua cédula no ar para que seja bem visível e pronuncia em voz alta o seguinte juramento em latim: "Ponho por testemunha a Cristo Senhor, que me julgará, de que dou meu voto a quem, na presença de Deus, acredito que deve ser eleito".

Em seguida, ele deposita sua cédula em um prato e a desliza na urna diante dos escrutinadores, faz uma reverência diante do altar e volta para sua cadeira.

Os cardeais cujo estado de saúde ou idade avançada os impede de se aproximar do altar entregam seu voto a um escrutinador, que o deposita na urna em seu lugar.

Como é a apuração de votos no conclave?

Uma vez recolhidas todas as cédulas, um escrutinador agita a urna para misturá-las, transfere as cédulas para um segundo recipiente e outro cardeal as conta.

Dois escrutinadores anotam os nomes, enquanto um terceiro os lê em voz alta e perfura as cédulas com uma agulha no ponto em que está a palavra "Eligo". Os revisores comprovam em seguida que não foram cometidos erros.

Se nenhum cardeal conquistar dois terços dos votos, os eleitores procedem a uma nova votação. Exceto no primeiro dia, são previstas duas votações pela manhã e duas pela tarde até a proclamação de um papa.

As cédulas e as anotações feitas pelos cardeais são queimadas a cada duas rodadas de votação. A chaminé, visível pelos fiéis na praça de São Pedro, expele fumaça preta se nenhum papa for eleito e fumaça branca em caso de eleição do novo pontífice.

Após três dias sem definir um pontífice, a votação é suspensa para um dia de oração.

"Habemus Papam"

O cardeal eleito deverá responder a duas perguntas do decano: "Aceita sua eleição canônica para Sumo Pontífice?" e "Como deseja ser chamado?". Caso responda sim à primeira, torna-se papa e bispo de Roma.

Um por um, os cardeais expressam um gesto de respeito e obediência ao novo papa, antes do anúncio aos fiéis.

Da varanda da basílica de São Pedro, o cardeal protodiácono anuncia "Habemus papam". Em seguida, o novo pontífice aparece e pronuncia a bênção "urbi et orbi" (À cidade e ao mundo). Em seguida, faz seu primeiro pronunciamento no cargo.

Com EFE e AFP.