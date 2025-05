Como funciona a hierarquia da Igreja Católica? Veja diferença entre cardeal e Papa

O conclave, processo de eleição do novo Papa, começa nesta terça-feira (7) após a morte de Francisco, aos 88 anos.

A Igreja Católica – uma das mais antigas do mundo, com uma vasta multidão de fiéis – possui uma estrutura hierárquica bem definida, que perdura por séculos. Entre padres, cardeais e arcebispos, como realmente funciona a hierarquia da Igreja Católica Apostólica Romana?

Papa: o cargo mais alto da Igreja Católica

No cargo mais alto, encontra-se o Papa, que tem a missão de conduzir espiritual e administrativamente a Igreja. Para os católicos, o sacerdote que ocupa esta função é considerado sucessor direto de São Pedro, o primeiro a assumir o cargo. O Pontífice toma decisões relacionadas à doutrina da Igreja, além de nomear cardeais e bispos. Ele também assume a posição de chefe do Estado do Vaticano e tem o poder de tornar as pessoas santas, em processo denominado canonização.

Em boa parte dos papados, o Papa permanece no cargo até morrer, como no caso de Francisco e João Paulo II. No entanto, já houveram renúncias, sendo a mais recente a de Bento XVI, que deixou o cargo por motivos de saúde.

Cardeais: os conselheiros e eleitores do Papa

Abaixo do Papa, existem os cardeais, título conferido a alguns bispos. Estes sacerdotes, selecionados pelo Pontífice, têm como missão aconselhá-lo ao longo de seu papado e integram o Colégio de Cardeais. São eles também que votam para eleger o próximo Papa, em um rito chamado conclave. Entretanto, somente os cardeais com menos de 80 anos estarão aptos para votar.

Os cardeais têm duas opções de atuação: podem trabalhar em arquidioceses ou atuar na Cúria Romana, órgão administrativo da Igreja Católica.

Arcebispo: liderança de arquidioceses

O arcebispo, que vem logo após o cardeal na pirâmide católica, também pode comandar arquidioceses — conjunto de paróquias de um determinado território. A arquidiocese do Rio de Janeiro, por exemplo, é composta por 57 paróquias distribuídas em 38 bairros da capital. Ela é comandada pelo cardeal Orani Tempesta, que estará apto a votar no conclave que elegerá o próximo Papa.

Já a arquidiocese de Niterói, também na região metropolitana do estado do Rio, compreende 14 municípios e é formada por 73 paróquias. A província eclesiástica é dirigida pelo arcebispo José Francisco Rezende Dias.

Bispo: liderança de dioceses

O bispo assume uma posição de liderança mais regional e tem menos poderes que o arcebispo. Dentro do catolicismo, os bispos são considerados os sucessores dos apóstolos que acompanharam Jesus Cristo. Além disso, somente os bispos podem dar os sacramentos católicos da crisma e da ordem. Os bispos comandam as dioceses. Segundo dados da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) de 2025, existem 316 bispos na ativa e 172 eméritos no Brasil. A eles cabe orientar os padres e fiéis dentro de sua jurisdição.

Padre: o responsável pelas paróquias

Os padres conduzem missas e administram alguns sacramentos — como o de casamento, batismo e eucaristia —, servindo a uma paróquia local. Ao padre responsável por comandar uma paróquia é dado o nome de pároco. Há também o vigário, que cuida da igreja na ausência do pároco.

Diácono: apoio aos sacerdotes e bispos

Assim como os demais cargos, a função de diácono é restrita aos homens. Existem dois tipos de diáconos, os transitórios e os permanentes. Os primeiros representam os religiosos que estão se preparando para virar padres, nos últimos anos de seus estudos. Já os permanentes são homens, solteiros ou casados, com mais de 35 anos e que têm forte ligação com a paróquia local. O diácono ajuda padres e bispos a realizar as cerimônias e rituais da Igreja. No entanto, não podem conceder sacramentos nem conduzir missas.

Outras denominações importantes na Igreja Católica

Para além da hierarquia direta, a Igreja Católica também conta com outros títulos importantes, como as freiras, mulheres que renunciam ao casamento para viver em comunidades e fazer votos de castidade. Existe uma grande variedade de ordens de freiras, com diferentes regras, como as Carmelitas, que vivem confinadas em locais chamados Carmelos. Dentro de cada comunidade de freiras existem as madres, que assumem a posição de líderes do convento.

O frade (ou frei) é um fiel católico que escolhe viver em comunidades com regras específicas, como os Franciscanos. Esses homens costumam fazer votos de castidade e pobreza, além de participarem de trabalhos voluntários em suas comunidades. Há a possibilidade de um frade se tornar padre, mas não poderá conduzir uma paróquia espiritualmente.

Por fim, os monges católicos vivem isolados em monastérios e dedicam suas vidas a orações e penitências, podendo também se tornar padres, mas sem deixar de seguir o propósito de sua ordem.