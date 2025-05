Conclave: quais são os times favoritos dos cardeais brasileiros candidatos a papa?

Nesta quarta-feira, 7, começa o Conclave para eleger o próximo Papa, após a morte de Jorge Mario Bergoglio, o Papa Francisco, no dia 21 de abril. O pontífice argentino, o primeiro da América do Sul, era um fervoroso torcedor do San Lorenzo de Almagro, um dos clubes de maior destaque de seu país.

Participam da eleição 133 cardeais com direito a voto, sendo sete brasileiros. Um deles, o arcebispo emérito Dom Raymundo Damasceno Assis, não poderá votar, mas está qualificado para ser escolhido como o novo líder da Igreja Católica.

Com o histórico de Papa Francisco, que era conhecido por sua paixão pelo futebol, surge a curiosidade: se o próximo Papa for brasileiro, qual será seu time de coração?

Veja os times favoritos dos cardeais brasileiros

Os cardeais brasileiros no conclave têm vínculos com sete clubes diferentes, sendo que Santos e Palmeiras aparecem duas vezes. Internacional, Criciúma, Athletico-PR, Vasco e Botafogo completam a lista. Veja abaixo os clubes de coração dos cardeais:

Dom Jaime Spengler (arcebispo de Porto Alegre): Internacional

Dom João Braz de Aviz (arcebispo emérito de Brasília): Palmeiras

Dom Leonardo Ulrich Steiner (arcebispo de Manaus): Criciúma

Dom Odilo Scherer (arcebispo de São Paulo): Athletico-PR e Santos

Dom Orani João Tempesta (arcebispo do Rio de Janeiro): Santos

Dom Paulo Cezar Costa (arcebispo de Brasília): Vasco

Dom Raymundo Damasceno Assis (arcebispo emérito de Aparecida-SP): Botafogo

Dom Sergio da Rocha (arcebispo de Salvador): Palmeiras

A expectativa é que o conclave dure de dois a três dias, embora, em algumas ocasiões, a escolha do novo pontífice tenha ocorrido em poucas horas. Com 80% dos cardeais sendo novatos, a previsão é de que o processo seja mais demorado.

1 /7 (Cardeal Dom Sergio da Rocha)

2 /7 (Dom Raymundo Damasceno Assis)

3 /7 (Dom Paulo Cezar Costa)

4 /7 (Dom Orani João Tempesta)

5 /7 (Dom João Braz de Aviz)

6 /7 (Leonardo Ulrich Steiner)

7/7 (Jaime Spengler)

Como saber se um novo papa foi eleito?

A resposta vem da fumaça que sai do teto da Capela Sistina ao final de cada rodada de votação. Se a fumaça for preta, a eleição ainda não foi definida. Fumaça branca indica que um novo papa foi escolhido.

A fumaça é gerada pela queima das cédulas de votação ao final de cada apuração. Para ser eleito, um candidato precisa alcançar dois terços dos votos, ou seja, 89 dos 133 cardeais.

Quais são os horários de votação do Conclave?

Os cardeais realizam quatro votações por dia, menos no primeiro dia. Às 16h30 (11h30 em Brasília), a primeira votação será iniciada, com previsão de conclusão até às 19h (14h em Brasília). Após isso, a fumaça que indica a eleição (ou não) de um novo Pontífice será lançada.

A partir do segundo dia de votações, o Conclave segue um cronograma regular: são realizadas quatro votações diárias, divididas em duas pela manhã e duas à tarde. Contudo, o público acompanha apenas duas fumaças diárias: a primeira por volta das 12h (7h em Brasília) e a segunda às 17h30 (12h30 em Brasília). As cédulas das votações da manhã e da tarde são queimadas em conjunto, o que explica o número reduzido de fumos visíveis.

Se o novo Papa for eleito já na primeira votação de uma das sessões, a fumaça branca pode surgir antes do horário estipulado, sinalizando que o quórum de dois terços foi atingido. Após a fumaça branca, o anúncio oficial — o tradicional “Habemus Papam” — costuma ser feito entre 45 minutos e uma hora depois, com o novo Pontífice se apresentando à multidão na sacada da Basílica de São Pedro.

Horários de votação

10h (5h em Brasília) até 12h (7h em Brasília)

16h30 (10h30 em Brasília) até às 17h30 (12h30 em Brasília)

O que é o conclave?

O conclave é o processo pelo qual a Igreja Católica escolhe um novo papa, que ocorre após a morte ou renúncia do pontífice anterior.

Durante o conclave, os cardeais eleitores — atualmente limitados a 120 com menos de 80 anos — se reúnem na Capela Sistina, no Vaticano, em total isolamento do mundo exterior. Para que um candidato seja eleito papa, é necessário que ele obtenha pelo menos dois terços dos votos. As votações são secretas e são repetidas até que um candidato atinja esse número. Quando a eleição é concluída, a fumaça branca anuncia ao público a escolha do novo pontífice.

O que significa a palavra conclave?

O termo "conclave" vem do latim cum clavis ("com chave"), referindo-se à prática histórica de trancar os cardeais até a eleição de um novo líder.

PARA TER CONTEXTO...